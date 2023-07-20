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ВС РФ сбили один из последних украинских БПЛА Bayraktar на Кинбурнской косе

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Источник изображения: Фото: Минобороны Украины

На Кинбурнской косе сбили один из последних украинских Bayraktar

В районе Кинбурнской косы сбили один из последних разведывательных беспилотников Bayraktar Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в среду, 19 июля, сообщил «РИА Новости» заместитель командира сводной казачьей бригады «Дон» с позывным Кум.

«На нашем направлении одни из последних использовались Baykar, поднимались с Очакова. <...> Разведывательный [дрон] фиксировал перемещение личного состава, мог на дальнем расстоянии видеть наши передвижения. И благодаря [соседнему подразделению] был сбит буквально вчера», — рассказал он.

18 июля официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки уничтожили 43 беспилотника украинских националистов.

В общей сложности, по данным МО, с начала спецоперации ВС РФ ликвидировали более 5 тыс. беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) противника. Как отметили 14 июля в Минобороны, только за одни сутки было уничтожено 14 беспилотников ВСУ.


При этом 10 июля стало известно, что на Украине началось строительство предприятия по производству ударных дронов Bayraktar турецкой авиастроительной компании Baykar.

8 июля министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин сообщил, что Украина и Турция подписали меморандум о развитии совместного производства беспилотников.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.


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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Турция
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Конашенков Игорь
Путин Владимир
Проекты
БПЛА
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