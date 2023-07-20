Британский министр обороны поплатился за свои слова "мы не Amazon"

Министр обороны Британии объявил об уходе с поста, сообщает Aljazeera. По мнению издания, он вызвал недовольство премьера своей критикой Украины, а именно фразой "мы не Amazon", намекающей на то, что украинцы могли бы выражать больше благодарности за поставки оружия.

Аюб ар-Рими

Прошло всего несколько дней после скандального заявления министра обороны Великобритании Бена Уоллеса о "неблагодарности" Украины в вопросе поставок оружия, как он уже объявил об уходе со своего поста этой осенью.

Большой неожиданностью стало заявление министра обороны Великобритании на полях саммита НАТО в Вильнюсе. Он напомнил Украине, что Запад и, в частности, его страна, "не Amazon" и призвал Киев проявлять большую благодарность за военную и финансовую помощь.

Эти слова не остались незамеченными в Лондоне. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак официально дистанцировался от заявлений своего министра обороны. Уоллес, в свою очередь, заявил о намерении уйти в отставку этой осенью и отказаться от политической карьеры, хотя буквально несколько дней назад опроверг эти слухи.

Газета Financial Times со ссылкой на источники, близкие к Минобороны, заявила, что известие об уходе Уоллеса из политики "не имеет значения".

Министр обороны Великобритании был одним из главных сторонников вооружения Киева. "Украинское досье" повысило рейтинг общественного одобрения Уоллеса, но оно же стало последним гвоздем в крышку гроба его военно-политической карьеры.

Непредсказуемые заявления

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес стал чрезвычайно популярной фигурой после начала конфликта на Украине. Любопытно отметить, что он смог сохранить свой пост при трёх разных премьер-министрах страны (Борис Джонсон, Лиз Трасс и Риши Сунак).

Уоллес стремился продемонстрировать абсолютную поддержку Киеву и был одним из главных сторонников предоставления ему боевых танков. Именно поэтому Великобритания стала первой европейской страной, поставившей украинской армии современные танки Challenger 2. Уоллес также выступал за обучение украинских пилотов управлению западными истребителями и заявлял, что Лондон рассмотрит возможность поставок Киеву систем вооружения более дальнего действия.

Все это сделало Бена Уоллеса одной из самых политически влиятельных фигур в Консервативной партии. Он даже считался фаворитом на пост следующего лидера консерваторов, согласно опросам общественного мнения. Но Уоллес решил не выдвигаться на этот пост, чтобы сосредоточиться на своей работе в качестве министра обороны.

Бен Уоллес занимался мобилизацией Запада для помощи Украине. Ожидалось, что он подготовит Киев для поставок истребителей западного образца. Однако его критика в адрес Украины не понравилась премьер-министру Великобритании Риши Сунаку, поэтому Уоллес принял решение уйти в отставку.

Удар от НАТО

Министр обороны Великобритании не смог занять пост генерального секретаря НАТО. Премьер-министр Риши Сунак пытался убедить Запад, и особенно Соединенные Штаты, поддержать кандидатуру Уоллеса, но страны НАТО решили продлить срок пребывания Йенса Столтенберга на посту главы альянса ещё на год.

Это решение вызвало недовольство со стороны министра обороны Великобритании, который считал, что сделал всё возможное, чтобы оказать поддержку Украине. Уоллес всегда был в авангарде военной помощи Киеву и, вероятно, поэтому был зол на украинцев, которые не поддержали его кандидатуру должным образом.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на слова министра обороны Великобритании Бена Уоллеса о недостаточной благодарности Киева за поставки оружия и военной техники. Он заявил, что не понимает его претензий. Лондон – партнер Киева. Украинцы ему благодарны, но, возможно, министру хочется чего-то особенного.

Помимо того, что Уоллес объявил о своей отставке, он обрисовал безрадостную картину мира на ближайшие годы. Он убежден, что Великобритания вступит в прямую конфронтацию с Россией к 2030 году.

"К 2030 году Великобритания вступит в глобальный конфликт с Россией. Будь то холодный конфликт или горячий конфликт, я думаю, мы окажемся в сложной ситуации", – сказал он.

Потеря для консерваторов

Сейчас очевидно одно: Консервативная партия потеряла одну из знаковых фигур, которая по-прежнему пользуется большим уважением у британцев. Согласно последнему опросу, проведенному среди членов партии, Бен Уоллес является вторым по популярности политиком после премьер-министра Риши Сунака.

Все ожидали, что Бен Уоллес возглавит Консервативную партию после следующих выборов, которые состоятся в начале 2025 года. Однако он решил разорвать все связи с консерваторами, заявив, что не будет баллотироваться на предстоящих выборах. Его решение можно объяснить нежеланием потерпеть поражение. Опросы общественного мнения показали, что Консервативная партия проиграет Лейбористской из-за всеобщего недовольства и гнева, которые вызывают её решения в последние годы.