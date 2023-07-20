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Известия.ru

Служащие ВСУ смогут получать офицерские звания без высшего образования

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Источник изображения: Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova

Президент Украины Владимир Зеленский 18 июля подписал закон, допускающий получение офицерского звания без специального высшего образования. Об этом сообщается на сайте Верховной рады.

Офицерское звание может быть присвоено военнослужащим, имеющим боевой опыт от полугода.

Распоряжение будет действовать только в условиях военного положения. Впоследствии офицеры, получившие звание по опыту, должны будут пройти «курс военной подготовки по направлению, отвечающему профилю служебной деятельности».

Также в документе отмечается, что во время военного положения на службу могут быть приняты лица офицерского состава в возрасте от 20 до 40 лет.

Ранее, 29 июня Верховная рада Украины расширила перечень лиц, подпадающих под мобилизацию. В соответствии с нововведениями мобилизовать смогут людей, жена, муж или родители которых имеют первую или вторую группы инвалидности, если у тех есть еще трудоспособные родственники, которые могут их содержать.

9 марта 2022 года украинский лидер подписал закон об ужесточении наказания вплоть до пожизненного заключения за госизмену, мародерство, диверсии. До этого статья УК Украины о госизмене предусматривала наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет с конфискацией имущества или без.

До этого, 27 февраля, на Украине началось освобождение из тюрем бывших военнослужащих, давших свое согласие воевать.

Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Тогда же президент страны Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. 2 мая она продлила военное положение и всеобщую мобилизацию еще на 90 дней — до 18 августа. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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Страны
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
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