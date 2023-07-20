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Стало известно о применении ВС РФ новейших танков «Армата» в зоне СВО

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

ТАСС: войска группировки «Юг» применили новейшие танки «Армата» в зоне СВО

Военные группировки «Юг» применяли в бою новейшие российские танки Т-14 «Армата». Об этом в среду, 19 июля, сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Активно «Армату» применяли «южане» в боевых действиях. Несколько единиц участвовали в бою, чтобы посмотреть, как себя проявит танк», — рассказал собеседник агентства.

После выполнения боевой задачи российские танки были выведены с передовой линии, отметил источник.

Ранее, 25 апреля, журналист британской газета The Sun Тарик Тахир сообщал, что восхищен возможностями российского танка Т-14 «Армата». Он написал о том, что танк оснащен мощной пушкой с дальностью стрельбы в пять миль. Особенно Тарик Тахир выделил характеристику машины, которая касается невидимости машины для радаров — специальное стелс-покрытие.

Профессор искусственного интеллекта и робототехники Шеффилдского университета Ноэль Шарки заявил изданию, что огневая мощь танка может опустошить города за считаные минуты.

В тот же день стало известно, что российские военные начали применять новейшие танки Т-14 «Армата» в зоне спецоперации. В прямых штурмовых действиях они пока не участвовали. Отмечается, что танки получили дополнительную защиту борта от противотанковых боеприпасов.


Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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