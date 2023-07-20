Украина заказала 155-мм снаряды во Франции

Как сообщила французская газета "Le Tribune", французская группа Europlasma заключила через свою дочернюю компанию Les Forges de Tarbes в Тарбе (французский департамент Верхние Пиренеи) два контракта на производство корпусов 155-мм артиллерийских снарядов для Украины. 13 июня 2023 года был заключен контракт с одной из структур ГК "Укроборонпром" на поставку ей 60 тысяч корпусов снарядов в 2024 году, а 17 июля - на поставку еще 360 тысяч корпусов, по 120 тысяч ежегодно в течении 2026-2028 годов. Стоимость и источник финансирования контрактов не разглашаются.

Корпуса 155-мм артиллерийских снарядов LU211, изготовленные предприятием Les Forges de Tarbes французской группы Europlasma. Тарб (Франция), июнь 2023 года (с) Alain Gastal / Radio France

Снаряжение и комплектация снарядов в поставляемых предприятием Les Forges de Tarbes из Тарба корпусах осуществляется предприятием Nexter Arrowtech (французской группы Nexter) в Ла-Шапель-Сент-Юрсен (департамент Шер), там и будут комплектоваться снаряды для поставки Украине.

Завод Les Forges de Tarbes в Тарбе ранее с 1871 года был крупным арсеналом по выпуску орудий и боеприпасов французской армии, но в 2006 году уже в частном статусе почти прекратил военное производство. В последующие 15 лет большая часть площадки бывшего арсенала была распродана и освоена под девелоперские проекты. Тем не менее последние десятилетия завод оставался практически единственным во Франции производителем корпусов 155-мм снарядов, хотя заказы французского министерства обороны были крайне незначительны. В 2020 году обанкротившийся и переживший уже несколько смен владельцев завод был приобретен группой Europlasma, которая приступила к его возрождению. Первоначально Europlasma планировала специализировать его на гражданской продукции, однако в 2022 году начавшаяся война на Украине возобновила спрос на военную продукцию предприятия. Уже в мае 2022 года некий нераскрываемый заказчик (видимо, та же Украина) выдал Les Forges de Tarbes контракт на производство 6000 корпусов 155-мм снарядов, выполненный в течении года. В октябре 2022 года спохватившееся министерство вооруженных сил Франции выдало заказ на 30 тысяч корпусов снарядов стоимостью 8 млн евро с поставкой к 2024 году.

В результате руководство группы Europlasma осенью 2022 года приняло решение резко расширить производство корпусов снарядов в Тарбе, инвестировав для этого около 15 млн евро в течении трех лет. За весь 2022 год завод в Тарбе изготовил 8089 корпусов снарядов. В начале 2023 года завод производил 650 корпусов снарядов в месяц, но уже к апрелю увеличил выпуск до 2500 корпусов в месяц, а в июне было заявлено о возможности производить 5000 корпусов в месяц. Предполагается, что в 2024 году производство корпусов будет доведено до 120 тысяч в год, а в 2025 году - до 160 тысяч в год. Весной 2023 года на заводе было занято 38 человек, а к 2025 году их число должно быть увеличено до 60 человек.

Сейчас завод в Тарбе производит корпуса для одного типа снарядов - 155-мм осколочно-фугасного снаряда улучшенной аэродинамики LU211, разработанного GIAT Industries (ныне группа Nexter) специально для стрельбы из 155-мм орудий с длиной ствола 52 калибра, в первую очередь из французских самоходных гаубиц CAESAR. Снаряд LU211 был принят на вооружение французской армии еще в 1999 году и является сейчас основным типом снаряда для CAESAR.

Генеральный директор Europlasma Жером Гарнаш-Крейо в апреле заявил, что для увеличения объемов производства корпусов снарядов в Тарбе будет также освоено производство корпусов старых американских 155-мм снарядов М107, которые проще в изготовлении и дешевле, чем корпуса снарядов LU211.

Производство корпусов 155-мм артиллерийских снарядов LU211 на предприятии Les Forges de Tarbes французской группы Europlasma. Тарб (Франция), 2023 год (с) Rémi Benoit и Lionel Bonaventure