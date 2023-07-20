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Вестник Мордовии

Взрыв русской мины разнес ходовую часть украинского танка БМ "Булат" в хлам

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Источник изображения: Фото: "РГ: русское оружие"

Источник изображения: Фото: "РГ: русское оружие"

Судя по появляющимся в социальных сетях фотографиям, модернизированные основные боевые танки БМ "Булат", как и раньше, демонстрируют ущербность своей конструкции. Боевики ВСУ критиковали данные машины за очень слабую для значительно возросшей массы ходовую часть.

Как отмечает "Российская газета" (проект "РГ: русское оружие"), как видно на фотографии, взрыв одной мины с левой стороны разорвал гусеничную ленту и сильно повредил опорные катки сравнительно малого диаметра, прозванные за свою хлипкость "тарелочками". Они увязли в земле, в результате эвакуация превратилась в трудно выполнимую задачу. К тому же ударная волна полностью снесла надгусеничную полку и бортовой экран, усиленный динамической защитой "Нож". Последний тоже плохо зарекомендовал себя. Всякий раз, когда он срабатывал, "Булат" получал серьезные повреждения. Не исключено, что и в этот раз "реактивная броня" сама помогла добить танк.

По данным зарубежным справочников, на начало текущего года из сотни первоначально выпущенных машин в строю сохранилось около половины. Сейчас же их число еще уменьшится. Как отмечают военные эксперты, количество танков всего семейства Т-64 в составе ВСУ стремительно сокращается, и уже сейчас их меньше, чем Т-72.

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Страны
Россия
Продукция
Т-72
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