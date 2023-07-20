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ТАСС

Десантис считает, что украинский кризис не отвечает ключевым национальным интересам США

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Американский политик Рон Десантис
Американский политик Рон Десантис.
Источник изображения: © AP Photo / Rebecca Blackwell

По мнению губернатора штата Флорида, основную угрозу для Соединенных Штатов представляет Китай и ситуация с мигрантами

НЬЮ-ЙОРК, 19 июля. /ТАСС/. Кризис на Украине не входит в число вопросов, затрагивающих ключевые национальные интересы США. Такую точку зрения озвучил во вторник в интервью телекомпании CNN губернатор штата Флорида Рон Десантис, претендующий на выдвижение кандидатом от Республиканской партии на выборах президента США в 2024 году.

Отвечая на вопрос о возможности прекращения поставок оружия и финансовой помощи Украине, Десантис подчеркнул, что, если бы конфликт входил в число "ключевых национальных интересов США, это означало бы, что [США] потенциально отправят туда войска". "Я не думаю, что кто-то хочет видеть войска на Украине", - подчеркнул он, отметив, что украинский кризис, по его мнению, затрагивает "вторые или третьи" по значимости национальные интересы США.

"Я бы хотел, чтобы вопросами, касающимися Европы, больше занимались европейцы, это их епархия, это больше отвечает их интересам", - продолжил Десантис, подчеркнув, что "основную угрозу для США представляет Китай" и ситуация с мигрантами. По словам республиканца, он "хотел бы помочь завершить" украинский кризис, но "не готов сокращать" американские запасы вооружений и прерывать поставки Тайваню.

"Я считаю, что целью должен быть устойчивый, прочный мир в Европе, который не поощрял бы агрессии", - продолжал Десантис, отвечая на вопрос о перспективах урегулирования украинского кризиса. Он утверждал, что у США имеются "рычаги давления на Россию". По словам Десантиса, в случае избрания президентом США в 2024 году он будет принимать в отношении РФ "более агрессивные меры" в сфере энергетики и экспортного контроля.

Очередные выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. 25 апреля текущего года действующий президент США демократ Джо Байден заявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост. Бывший президент республиканец Дональд Трамп заявил о вступлении в предвыборную гонку в ноябре 2022 года. 

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Страны
Китай
Россия
США
Тайвань
Украина
Персоны
Трамп Дональд
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