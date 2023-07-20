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Известия.ru

СМИ сообщили о запуске КНДР второй баллистической ракеты

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/Kim Jae-Hwan

Kyodo: КНДР произвела запуск двух баллистических ракет

КНДР запустила вторую, предположительно, баллистическую ракету. Об этом во вторник, 18 июля, сообщило агентство Kyodo со ссылкой на береговую охрану Японии.

По информации агентства, обе ракеты, запущенные Северной Кореей, скорее всего, уже упали.

Между тем южнокорейское агентство Yonhap сообщает, что, по данным объединенного комитета начальников штабов, две северокорейские баллистические ракеты малой дальности приземлились в восточном море, пролетев 550 км.

Ранее в этот же день сообщалось, что первая ракета была запущена в сторону Японского моря. В настоящее время военные исследуют такие показатели, как тип и дальность полета снаряда.

До этого, 16 июля, Южная Корея, США и Япония провели трехсторонние учения по противоракетной обороне в международных водах Японского моря. По сообщению СМИ, учения были направлены на усиление способностей военных трех стран по реагированию на баллистические ракеты.

По заявлению южнокорейского МИДа от 14 июля, правительство Республики Корея расширило санкции в отношении КНДР из-за запуска межконтинентальной баллистической ракеты. Ограничения коснулись действующих и бывших крупных чиновников Северной Кореи.

12 июля КНДР запустила ракету, которая находилась в воздухе 74 минуты и упала в 250 км от Хоккайдо вне пределов исключительной экономической зоны Японии в Японском море. Из 12 пусков страны этот полет стал самым длительным.

Ранее, 15 июня, КНДР запускала баллистическую ракету в сторону Японского моря. Данные о запуске подтвердил объединенный комитет начальников штабов Республики Корея.

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Страны
КНДР
США
Южная Корея
Япония
Проекты
Военные учения
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