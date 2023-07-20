Россия не заметила визит Байдена в Хельсинки. Финны уязвлены

Россия оставила без внимания визит Байдена в Хельсинки, пишет Ilta-Sanomat. Кремль не хочет говорить о соседней Финляндии ничего позитивного, поэтому демонстрирует безразличие, но его молчание не является случайностью, считают финские политологи.

Визит президента США Джо Байдена (Joe Biden) в Хельсинки не получил широкой огласки в российских СМИ. Овещение визита Байдена и совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинистё (Sauli Niinistö) был достаточно скудным.

Гораздо активнее освещались демонстрации против НАТО, прошедшие в Хельсинки во время визита, и оговорка Байдена: президент по ошибке назвал Исландию Ирландией. Президент Владимир Путин и Кремль визит не прокомментировали.

Россия оставила без внимания визит самого влиятельного человека в мире в соседнюю Финляндию. О чем это говорит? "Это подчеркивает новый статус Финляндии. Российской публике не хотели сообщать о важности визита. Пресса уделила больше внимания демонстрациям против НАТО и тому, что Байден перепутал слова. Ситуацию подали в более благоприятном для России свете", — уверен Туомас Форсберг (Tuomas Forsberg), профессор международной политики Хельсинкского университета.

По словам Форсберга, российские СМИ гораздо внимательнее следили за саммитом НАТО, состоявшимся днями ранее в Вильнюсе. "В российских СМИ это была тема номер один. Однако в первую очередь сообщалось, что надежды президента Украины Владимира Зеленского не оправдались и что он является марионеткой западных стран", — рассуждает Туомас Форсберг.

"Встреча Ниинистё и Байдена уже не была для России столь интересной", — добавляет Форсберг.

Маркку Кангаспуро (Markku Kangaspuro), директор Александровского института при Хельсинкском университете, говорит, что дело в огромной разнице в перспективе: для Финляндии как нового члена НАТО визит Байдена был действительно важным и имел большое значение.

"Россия смотрит на ситуацию с учетом другой логики и контекста. На Украине идут ожесточенные бои, а на встрече НАТО в Вильнюсе Украине обещали немалую помощь и поддержку. Это, конечно, гораздо более значимые новости для России".

"С учетом общей картины визит Байдена в Хельсинки не имел большого значения, ведь во время визита не были приняты новые решения", — рассуждает Кангаспуро. Он считает, что молчание может быть отчасти связано с тем, что ситуация с Финляндией для России теперь окончательно прояснилась. "Финляндия вступила в НАТО, все точки над i расставлены".

По словам Форсберга, российская пресса мало комментирует различные международные события уже около года. "Когда заявку Финляндии в НАТО одобрили, со стороны России ожидалась более сильная реакция. Однако реакция была достаточно спокойной", — напоминает Форсберг.

Ринна Куллаа (Rinna Kullaa), доцент кафедры всемирной истории Университета Тампере, считает, что в России не хотели сообщать о позитивных аспектах визита Байдена в Финляндию. "Новости о демонстрациях объясняются их контекстом. Даже одной фотографии плакатов с лозунгами против НАТО или Байдена достаточно, чтобы обозначить наличие у населения такой позиции", — говорит Куллаа.

По ее мнению, молчание Кремля может быть связано с политической игрой Финляндии и России. "Дипломатические отношения Финляндии и России на протяжении очень долгого времени были сбалансированными и стабильными, но в последнее время диалог между Хельсинки и Москвой был достаточно конфликтным. Банковские счета посольств заморожены, обе страны депортировали ряд дипломатов, прозвучали заявления о закрытии консульств".

"Возможно, в Кремле ждут очередного действия со стороны Хельсинки, ведь в какой-то момент дипломатические маневры закончатся. Молчание Кремля не является заблуждением или случайностью, в действиях Кремля преследуется какая-то определенная цель. Не говорить — это не то же самое, что не хотеть говорить. Было принято решение не занимать определенную позицию", — считает Куллаа.

В связи с визитом Байдена российская пресса писала, в том числе, что "Россию не интересует, что происходит в Хельсинки или кто приезжает в Хельсинки".

Однако, по мнению Форсберга и Куллаа, это не так. Они уверены, что Россия просто пытается притвориться равнодушной. "Типичное заявление для политической дискуссии в России. Конечно, России небезразлично, что происходит в регионе Балтийского моря. Скоро кроме России в регионе будут только страны НАТО, а Санкт-Петербург очень сильно связан с Балтийским морем. Не может быть, чтобы Кремль не задумывался об этом", — подчеркивает Куллаа.

Туомас Форсберг добавляет, что Россия тщательно следит за тем, какая инфраструктура НАТО придет в Финляндию: появится ли в стране база НАТО или ядерное оружие? "Россия обращает особое внимание на действия Финляндии как члена НАТО. Этому уделяется гораздо больше внимания, чем тому факту, что Финляндия теперь является членом альянса".

"Вряд ли это постоянная позиция. Возможно, позже о Финляндии опять начнут распространять дезинформацию и выставлять ее в плохом свете", — уверен Туомас Форсберг.

"Только тогда, когда военный конфликт каким-то образом закончится или когда у России освободятся ресурсы для использования в других регионах, мы, наконец, увидим реальные контрмеры России", — добавляет Маркку Кангаспуро.

Автор: Петри Сеппя (Petri Seppä)