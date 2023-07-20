Прицельное состояние: как российские снайперы совершенствуют свою тактику

Создание отдельных подразделений стрелков повышает их эффективность

Опыт специальной военной операции приводит к появлению новых подразделений и освоению новых видов вооружения в ВС РФ. Большие изменения коснулись снайперского дела: за короткие сроки кратно выросла дальность огня, изменились винтовки, внедряются новые тактические приемы. Корреспонденты «Известий» побывали на занятиях группы тяжелых снайперов 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, узнали, как работает это подразделение, каковы перспективы у боевой стрельбы на дальние дистанции, и об опыте, накопленном за время СВО.

Исторические корни

— Мы мобильная группа с тяжелым стрелковым высокоточным оружием. Наши задачи — уничтожение живой силы противника, разведка, корректировка огня артиллерии. В основном это вскрытие опорных пунктов, точек нахождения техники, тяжелого вооружения, такого как автоматические и станковые гранатометы, — объясняет Шеф, один из командиров снайперских групп.

По его словам, группа тяжелых снайперов возникла как инициатива по расширению возможностей снайперских подразделений на современном техническом уровне. Кроме быстрого развития стрельбы на дальние дистанции в последние десятилетия очень сильно изменились прицелы и приборы наблюдения. Появилась возможность обнаруживать и опознавать цели на гораздо большем расстоянии.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань Источник изображения: iz.ru

— Снайперы раньше были не в отдельном подразделении, а в составе подразделений с другими задачами, такими как штурмовые, например. Многие не умеют правильно их использовать, поэтому мы решили выделить их в отдельную группу, под отдельным командованием. То есть замыкаемся напрямую на командира группы, а он на командира соединения, — рассказывает Шеф.

Такое решение, по словам стрелков, имеет исторические корни. Многие моменты по организации, управлению, тактике так называемого снайперского террора взяты из действий советских войск времен Великой Отечественной войны. Конечно, с соответствующими поправками на современный технический уровень. Часть идеи взята из работ таких снайперов, как Василий Зайцев и Людмила Павличенко. Опыт советского снайперского движения сороковых годов по различным причинам был забыт в послевоенные годы, и сегодня приходится отрабатывать многое почти с нуля.

— Это достаточно успешный эксперимент на сегодняшний день. Если взять наш собственный опыт, полученный в ходе СВО, то за время работы по-новому мы самих себя уже обогнали более чем в два раза по количеству подтвержденных целей, — объясняет Шеф.

Эффективны в обороне

В начале СВО украинские боевики долго рекламировали тему массового снайперского движения, публично хвастались большим количеством современных импортных и украинских винтовок различных классов, в том числе на руках у населения. Например, популярным на Украине, а затем и в мире, стал сюжет про киевскую 52-летнюю женщину, мать троих детей, которая купила себе снайперскую винтовку якобы для защиты от россиян.

Конечно, за этой пропагандистской шумихой шло обучение и профессионалов. Стоит напомнить, что снайперская стрельба была одним из способов провокаций во время действия Минских соглашений. Пользуясь преимуществом в дальности импортных винтовок, наличие которых на вооружении официально отрицалось, украинские боевики часто нарушали режим прекращения огня.

Снайперы ВФУ во время тренировки Источник изображения: Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

— Есть там и профессиональные стрелки, но достаточно много и дилетантов, которые, я так понимаю, просто схватили винтовки как попало и работают. Изначально, конечно, давление снайперское было намного больше, чем сейчас. Может, сейчас эта тема у них умирает, может, работать некому и они растягиваются на большой фронт. Возможно, мы всех уже «отработали», — характеризует изменения в действиях противника Шеф.

Кроме того, сказывается и характер действий. До летней кампании ВС РФ находились в наступлении, а снайперу намного удобнее работать в обороне. С переходом в позиционные бои, а потом и в украинские попытки контрнаступления баланс изменился. С другой стороны, очень быстро накапливается опыт, поэтому Шеф уверен, что с переходом в наступление в будущем группа снайперов также будет работать эффективнее.

Возьмут не каждого

Очень высокие требования выдвигает снайперское дело к личному составу. От бойцов требуется хорошая физическая подготовка, поскольку комплект из тяжелой винтовки, автомата, необходимых приборов, снаряжения и боеприпасов может достигать 70 кг. Зачастую снайпер переносит на себе вес, близкий к собственному. Кроме того, для дальнобойной стрельбы от человека требуются математические способности. А периоды долгого ожидания на огневых позициях в готовности, без потери усидчивости и с непрерывным наблюдением, требуют особого склада характера.

Конечно, необходимо и соответствующее оружие. Шеф показывает свою винтовку Bespoke Gun модели Raptor с большим дульным устройством, которое традиционно называют «банка».

Снайпер ВС РФ Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

— На данный момент у меня винтовка Bespoke Gun калибра .388LM. Хорошо работает на дальной дистанции, с такой винтовкой я могу работать от 1500 м и далее. Такие винтовки нельзя сравнивать с СВД — там стоит автоматика и затвор при выстреле отходит назад. Здесь же продольно-скользящий затвор с тремя боевыми упорами и при выстреле не шевелится ничего, — объясняет Шеф различие между полуавтоматическими винтовками и оружием с ручной перезарядкой, которое используется для дальнобойной стрельбы.

До перехода на Raptor Шеф воевал и успешно применял армейскую винтовку АСВК калибра 12,7 мм, также с ручной перезарядкой. С ней он поражал цели на дальних дистанциях и, используя мощный калибр, вел огонь по легкобронированной технике и автомобилям противника. Но один из недостатков винтовки АСВК, по словам Шефа, — слабый по современным меркам прицел. В остальном же ту винтовку он называет хорошей.

Важно отметить, что опыт и наработки, которые получены сегодня в группе тяжелых снайперов ТОФ, могут быть применены уже в большем масштабе. Снайперы с дальнобойными винтовками при соответствующих организации и управлении могут решать большое количество задач в разных видах боя.

Дмитрий Астрахань