От НАТО одни беды. Альянс не принес Украине ничего хорошего

От НАТО одни беды, пишет Spiked. Она десятилетиями заигрывала с Украиной, размахивая перед ней перспективой членства, и втянула ее в конфликт с Россией. Рассчитывать на мир с помощью альянса после такого нельзя, уверен автор. Блок и не сможет ничего уладить — он слишком политически безграмотен.

На протяжении десятилетий НАТО втягивала Россию в конфликт, в котором никогда не собиралась сражаться.

На саммите в Вильнюсе на этой неделе (статья написана 14 июля, — Прим. ИноСМИ) лидеры НАТО говорили всем, кто готов слушать, что будущее Украины — в Североатлантическом альянсе. Как заявил американский президент Джо Байден своему коллеге Владимиру Зеленскому, эта страна будет членом НАТО.

Но это пустые слова. Вымученное заявление альянса, опубликованное 11 июля, утопило всякое обещание членства Украины в море предостережений. Лидеры НАТО "направят стране приглашение" присоединиться к договору после окончания текущего военного конфликта, — но только "если все государства — члены альянса будут согласны и только при выполнении всех условий": если они будут удовлетворены "прогрессом Украины в области совместной оперативной деятельности" и если страна проведет "демократические реформы и реформы в сфере безопасности".

"Все сходится к тому, что у НАТО нет готовности ни пригласить Украину в организацию, ни сделать ее членом альянса", — написал разгневанный Зеленский в Твиттере. Его реакция в целом понятна в условиях, когда его страна борется за выживание и пытается определиться с тем, как она может обезопасить свои границы от возможных ударов со стороны России в будущем.

Но вряд ли Зеленского удивила двуличность НАТО. Украина втянута в танцы вокруг своего членства в альянсе уже почти три десятилетия. И всегда все протекает по одной и той же схеме. НАТО строит Киеву глазки, заманивая его предложением о вступлении. В то же время она буквально отшатывается от союзника, связывая возможность этого приема туманными условиями. За этим всегда наблюдает неизменно сердитая Москва. На этой неделе министр иностранных дел России Сергей Лавров яростно осудил угрозу "возможного расширения НАТО" путем присоединения Украины. Альянс давно заявил, что это государство все-таки войдет в его состав (что является кроваво-красной чертой для русских), но так и не выполнил этих своих обещаний, оставив Киев в опасности и без защиты.

Таким образом, НАТО продолжает держать дверь для Украины открытой, постоянно захлопывая ее. И Киев остается в худшем из возможных положений.

В заявлении по итогам саммита, составленном на фоне конфликта, который сама НАТО и помогла разжечь, подчеркивается, что "альянс не стремится к конфронтации и не представляет угрозы для России", что он "будет добиваться стабильности и предсказуемости в евроатлантическом регионе, а также в отношениях с Россией". Но если НАТО стремится к "стабильности и предсказуемости", то делает она это не очень хорошо. В условиях широко распространившихся утверждений об экспансионизме военного блока, представляющем генеральную стратегию США, итоговое заявление демонстрирует всю ошибочность и непоследовательность такой политики, остающейся при этом нисколько не менее опасной.

Эта геополитическая безграмотность является результатом безрассудного стремления НАТО к своему расширению после окончания холодной войны. Оно вовлекало альянс в конфликты, для участия в которых у организации нет ни воли, ни средств. И это же столкнуло НАТО со странами, в которых у нее нет интересов. Погрязнув в мире, дестабилизации которого способствовала его собственная экспансия, блок теперь предстал внутренне непоследовательным. И Украина обнаруживает это на собственном опыте.

Этот момент приближался уже давно.

С момента своего образования в 1949 году и вплоть до распада СССР Организация Североатлантического договора и его существование обуславливались холодной войной. НАТО открыто служила целям противодействия коммунизму и функционировала в рамках геополитических реалий периода холодной войны. Состав альянса оставался почти неизменным на протяжении всего этого времени. В период с 1955 по 1991 год к нему присоединился только один новый член — Испания, в результате чего общее количество членов организации достигло 16.

Окончание холодной войны полностью дезориентировало НАТО, лишив ее как предназначения, так и геополитических границ. Альянс, созданный для оборонительных, антисоветских целей, превратился в 1990-е годы в неопределенное средство продвижения западных "ценностей" и интересов. Поэтому блок захотел расшириться, увеличиться и втянуть другие страны в лоно Европы и США. Из 31 нынешнего члена НАТО 15 присоединились к договору после 1991 года.

И альянс уходил все дальше на восток, в сторону России. Сначала к нему присоединились государства бывшего Варшавского договора, а затем и бывшие советские республики. Каждый этап этого процесса экспансии делал Москву все более враждебной <...>. По мрачной иронии судьбы, расширение НАТО почти начало оправдывать существование этого блока, формируя "российскую угрозу" на все более милитаризируемых восточных границах альянса.

Украина давно должна была разоблачить перед всеми всемирно историческую глупость расширения НАТО. Действительно, российские и западные дипломаты предупреждали еще начиная с распада СССР, что вступление этой страны в альянс спровоцирует Москву. Но это не останавливало сменявших друг друга европейских и американских лидеров от постоянного заигрывания со столь опасной перспективой как с частью новой цели НАТО. Еще в 1994 году альянс заключил рамочное соглашение с Украиной в форме программы "Партнерство ради мира". На саммите в Бухаресте в 2008 году, по настоянию тогдашнего президента США Джорджа Буша-младшего, НАТО открыто заявила, что Украина и Грузия станут членами организации. Несколько недель спустя Путин ввел войска на территорию последней, предупреждая о том, что в будущем ждет и первую.

Тем не менее, хотя НАТО потратила почти 30 лет, размахивая перспективой членства перед лицом Киева, затаскивая его ближе к Западу и настраивая против Москвы, из этого так ничего и не вышло. Видимо, альянс все же всегда боялся возможных последствий переноса своей экспансии на Украину, особенно после того, как Россия продемонстрировала готовность ответить на это, присоединив Крым в 2014 году. Таким образом, хотя перспектива членства в НАТО всегда лежала на столе, дотянуться до этого стола Украина не могла.

НАТО никогда серьезно не относилась к Киеву. И альянс продолжал играть в эту игру даже накануне российской военной спецоперации, когда генеральный секретарь Йенс Столтенберг призывал потенциального партнера осуществить множество реформ, прежде чем можно будет рассмотреть вопрос о его приеме. И сейчас блок продолжает делать то же самое, пока украинцы борются за свои жизни и само существование своей страны.

Непоследовательность НАТО остается серьезной проблемой. Альянс создает условия для конфликта, но у него нет ни цели, ни сил для наведения порядка. <...>

Перед началом российской спецоперации НАТО фактически провоцировала военный конфликт, в котором не хотела сражаться. Теперь альянс помогает Украине бороться за будущее, за которое отказывается брать на себя ответственность. Перед саммитом на этой неделе Джо Байден сказал, что Киеву могут быть доступны некоторые меры безопасности "в израильском стиле", "если" будет достигнуто мирное соглашение с Москвой. И это байденовское "если" звучит очень многозначительно. Создается впечатление, что даже главный игрок НАТО не собирается гарантировать Украине хотя бы неопределенные меры безопасности.

Конечно, не все члены НАТО придерживаются такого же мнения. Судя по всему, Великобритания, Польша, а теперь и Франция хотят как можно скорее ввести Украину в состав НАТО. Однако США и Германия относятся к этому с гораздо большей неохотой. Как полагают, обе эти страны опасаются (по вполне понятным причинам) оказаться втянутыми в будущий конфликт с ядерной сверхдержавой. Отсюда и все разговоры Вашингтона о каких-то неформальных гарантиях безопасности для Киева. А вот если бы эти игроки реализовали все эти меры многие годы назад... Внутренний раскол делает альянс более непоследовательным, превращая его в еще более дестабилизирующую силу.

Несмотря на множество доказательств обратного, некоторые западные эксперты утверждают, что членство Украины в НАТО является единственным способом обеспечения мира. Однако, учитывая ту роль, которую Организация Североатлантического договора играла в разжигании конфликта в последние три десятилетия, эта идея кажется более чем причудливой.

Если на Украине и должен быть прочный мир, то он должен быть достигнут вне рамок НАТО. Для Киева альянс всегда был не чем иным, как сплошной бедой.

Автор: Тим Блэк (Tim Black)