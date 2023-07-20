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У России были основания чувствовать себя в опасности. Запад это не учел

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Празднование Дня независимости Латвии
Празднование Дня независимости Латвии.
Источник изображения: © Sputnik

Москва с начала спецоперации на Украине утверждает, что это война коллективного Запада против России, хотя Европе ее заявления кажутся смешными, пишет Lidovky. Но, если НАТО разместит 300 тысяч солдат у российских границ, в глазах россиян это будет то же самое, что, по мнению Запада, переброска российских солдат к границам Украины.

Збынек Петрачек

Через полтора года после начала российской спецоперации на Украине усиливаются политические разногласия. Бывший президент Украины Петр Порошенко критикует в Киеве президента Владимира Зеленского. В НАТО обозначились два крыла. Восточное, которое представляют Польша и страны Прибалтики, утверждает, что нужно победить Россию, сломать ее агрессию.

Западное крыло представляют Соединенные Штаты Америки Джо Байдена и Германия Олафа Шольца, которые утверждают, что прямое столкновение Североатлантического альянса с Российской Федерацией необходимо предотвратить.

Хорошо это или плохо? Как посмотреть. На фоне прежде царившей "политической одномерности" это хорошо. Хотя именно за нее радеет Зеленский, что для лидера атакованной страны логично: Россию нужно прогнать, победить и получить обратно все территории, оккупированные с 2014 года, то есть включая Крым.

Западные аналитики и комментаторы уже год пишут, что Запад просто не может себе позволить "политическую одномерность". Мол, на проблемы нужно смотреть шире. Кроме того, отмечается, что поляки и прибалты мыслят столь же одномерно (их приоритет — поражение Российской Федерации), как раньше мыслили немцы (их приоритетом была торговля с Россией, прежде всего экспорт газа).

В этом идейном брожении НАТО ищет свою новую роль. Эра миссий (Афганистан, Ливия) уже закончилась. Как минимум после бегства из Кабула ясно, что НАТО возвращается к обороне собственного ареала. Но разве это неизбежно означает, что НАТО сконцентрируется, в первую очередь, на защите себя от нападения Российской Федерации? Правда ли, что, продвигаясь на Донбассе, Россия обязательно поглотит всю Украину, а если так, то захочет ли она обязательно поглотить страны Прибалтики и Польшу?

Это вопрос для военных, аналитиков и стратегов. Но задаваться им стоит также в политике и в общественной сфере вообще. Пока, судя по всему, в структурах Запада вслух об этом не говорят. Всё объясняют, ссылаясь на действия России. Поэтому Североатлантический альянс и укрепляет свое восточное крыло (как заявил в интервью "Лидовкам" представитель Чешской Республики в НАТО Якуб Ландовский, туда планируют отправить 300 тысяч солдат в составе сил быстрого реагирования). Но тогда встают некоторые вопросы.

Якуб Ландовский говорит: "В случае конфликта с Российской Федерацией не мы выбираем момент его начала и то, как нам в нем участвовать. Когда начнется война, может решить Россия". Конечно, это правда с точки зрения Запада. Но разве мы не можем посмотреть на ситуацию и с точки зрения Российской Федерации? Москва с начала специальной военной операции утверждает, что это война "коллективного Запада" против России, хотя нам это кажется смешным. Однако если Запад разместит свои 300 тысяч солдат у границ Российской Федерации, не будет ли это в ее глазах то же самое, что и переброска ее собственных солдат к границам с Украиной с нашей точки зрения?

И разве можно будет потом (можно, но только среди своих) говорить, что мы не идем к конфликту с Российской Федерацией? Давайте задумаемся, почему США и Германия хотят, прежде всего, предотвратить прямое вооруженное столкновение альянса с Россией (читай: держать поляков и прибалтов под контролем)? Кто-то видит за этим пораженчество, вредную осторожность. Ведь выбирать членство в НАТО может свободно каждый. Даже Украина. И ни у кого нет права этому мешать. Даже у России.

Таков высший нравственный принцип либералов Запада. Но не у всех те же принципы. У нас есть право ходить в лес и смотреть на зверей, но у медведицы с медвежатами есть, с ее перспективы, право почувствовать себя в опасности от нашего присутствия и напасть. А тут речь идет о России. Мы можем протестовать, но лучше этот факт учитывать.

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Афганистан
Германия
Ливия
Польша
Россия
США
Украина
Чехия
Проекты
NATO
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