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bmpd.livejournal.com

Росгвардия получит тяжелое вооружение

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Как сообщила газета "Коммерсантъ" в материале Александра Кислова "В Госдуму внесен законопроект о вооружении Росгвардии тяжелой техникой", трое депутатов Государственной Думы России от партии "Единая Россия" - Андрей Картаполов, Василий Пискарев и Александр Хинштейн - внесли законопроект, наделяющий Росгвардию правом иметь на вооружении тяжелую военную технику. Законопроект предполагает внесение поправок в федеральный закон "О войсках национальной гвардии", следует из опубликованной пояснительной записки.

Танк Т-62М из состава 100-й дивизии оперативного назначения Внутренних войск МВД России в ходе боевых действий в Чечне в 1990-е годы (с) format72.ru

Предлагается заменить в действующем законе термин "оружие" (устройства и предметы, конструктивно предназначенные для поражения живой или иной цели) на термин "вооружение" (совокупность оружия и технических средств его применения).

Термин "боевая техника" (основная часть военной техники, предназначенная для ведения боя) предлагается заменить на термин "военная техника" (различные технические средства, которыми оснащаются войска для боевой и повседневной деятельности).

27 июня глава Росгвардии Виктор Золотов заявил, что у его ведомства вскоре появится тяжелая техника, в том числе собственные танки. По его словам, этот вопрос обсуждался им с президентом России Владимиром Путиным. Примерные сроки получения вооружений он не назвал.

В Telegram-каналах после этого появились сообщения о возможной передаче Росгвардии техники ЧВК "Вагнер", однако депутат Александр Хинштейн эту информацию опроверг и уточнил, что техника для нужд ведомства будет закупаться в рамках гособоронзаказа.

Со стороны bmpd напомним, что Внутренние войска МВД СССР, а затем РФ получили тяжелую технику (танки и 122-мм артиллерию), а также БМП и БМД в 1989 году. Тогда в ходе формирования в Новочеркасске (Ростовская область) 100-й дивизии оперативного назначения Внутренних войск МВД СССР на основе расформировываемой там 14-й танковой дивизии Вооруженных Сил СССР, из состава последней в новую дивизию был передан комплект техники одного из танковых полков - около 100 танков Т-62 и Т-62М различных модификаций. Из них был сформирован танковый батальон в составе 100-й дивизии оперативного назначения ВВ.

Тогда же Министерство обороны передало МВД СССР более 100 устаревших легких плавающих танков ПТ-76, на основе которых в составе Внутренних войск были сформированы два танковых батальона - один в составе Отдельной мотострелковой дивизии особого назначения имени Ф.Э. Дзержинского в Балашихе под Москвой, и один в составе 8-й отдельной бригады оперативного назначения ВВ в Нальчике (возможно, что короткое время в составе ВВ существовало также несколько отдельных танковых рот на ПТ-76).

Танки Т-62 100-й дивизии и ПТ-76 8-й бригады ВВ принимали участие в Первой Чеченской кампании 1994-1996 годов. В 1998 году оба танковых батальона 100-й дивизии (на Т-62) и 8-й бригады (на ПТ-76) ВВ были объединены в составе новосформированного 93-го механизированного полка 100-й дивизии оперативного назначения ВВ, дислоцированного в Кадамовском в Ростовской области. К началу Второй Чеченской кампании в 1999 году 93-й полк имел 69 танков Т-62/Т-62М и около 50 ПТ-76, и принял активное участие в боевых действиях.

В 2004 году с вооружения Внутренних войск были окончательно сняты легкие танки ПТ-76, в связи с чем расформированы их батальоны в составе ОДОН имени Дзержинского и 93-го механизированного полка 100-й дивизии. В 2006 году 100-я дивизия оперативного назначения ВВ и все ее полки (включая 93-й механизированный) были расформированы и на их базе создана 50-я отдельная бригада оперативного назначения. Танки Т-62/Т-62М были окончательно изъяты из Внутренних войск МВД РФ и переданы Министерству обороны РФ, войдя в состав танковых частей 42-й гвардейской мотострелковой дивизии, дислоцированной в Чечне.

Таким образом, оснащение Внутренних войск МВД танками было одним из проявлений "смутного времени" конца 1980-х и 1990-х годов, и возвращение сейчас к этому вопросу применительно к Росгвардии весьма характерно. С практической же точки зрения создание и разрастание в государстве параллельных армий с тяжелым вооружением, безусловно, носит негативный характер и свидетельствует о серьезных проблемах в области национальной безопасности и военного строительства, поскольку очевидно, что главной задачей таких армий и их тяжелого вооружения становится создание противовеса другим государственным силовым структурам и ведомствам.

Танки Т-62 и ПТ-76 из состава 93-го механизированного полка 100-й дивизии оперативного назначения Внутренних войск МВД России в ходе боевых действий в Чечне в конце 1999 года (с) otvaga2004.ru

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