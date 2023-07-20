РФ направила два самолета-амфибии в Турцию для тушения лесных пожаров

Россия направила в Турецкую Республику два самолета Бе-200ЧС для тушения лесных пожаров. Об этом во вторник, 18 июля, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

«По указанию президента Российской Федерации и в соответствии с запросом турецкой стороны два самолета-амфибии чрезвычайного ведомства вылетели из аэропорта Платов города Ростов-на-Дону в города Мугла и Измир», — говорится в заявлении.

Согласно имеющейся информации, летательные аппараты оснащены тепловизорами, которые транслируют изображение земной поверхности в инфракрасном диапазоне и позволяют более эффективно отслеживать очаги пожаров.

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о намерении приобрести у РФ крупнофюзеляжные самолеты Антонова для тушения пожаров.

Отмечается, что за прошедшие сутки пожары вспыхнули в провинциях Мугла, Мерсин и Чанаккале. В связи с этим турецкий лидер провел переговоры с министром внутренних дел и министром лесного хозяйства.

До этого, 13 июля, Эрдоган также заявил, что при встрече с президентом РФ Владимиром Путиным он намерен обсудить покупку у России самолетов-амфибий. По мнению турецкого лидера, российская техника показывает высокую эффективность при тушении пожаров. Данные самолеты способны черпать воду из моря и добираться до пламени за несколько минут, уточнил он.