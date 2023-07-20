Эр-Рияд заключил крупную сделку с Анкарой по приобретению БПЛА

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Министр обороны Саудовской Аравии Хелед бин Салман высоко оценил подписание плана реализаций, направленного на укрепление сотрудничества в военной сфере между Анкарой и Эр-Риядом.

Вот что он написал по этому поводу на своей странице в соцсети:

Остался очень доволен тем, что подписал с министром национальной обороны Турции Яшаром Гюлером план реализации по укреплению оборонного и военного сотрудничества между 2 дружественными государствами

Более того, глава саудовского оборонного ведомства сообщил и о заключении Минобороны его страны 2 контрактов с турецкой авиастроительной компанией «Байкар». Первый из них предусматривает закупку этой страной БПЛА турецкого производства Bayraktar Akinci, в то время как второй нацелен на повышение боеготовности вооружённых сил и укрепление оборонных и производственных мощностей Королевства.

Вместе с тем, согласно информации, предоставленной саудовским информационным агентством SPA, сам президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган прибыл накануне в Саудовскую Аравию, где у него состоялась встреча с наследным принцем Мухаммедом ибн Салманом аль-Саудом. Помимо вышеупомянутых оборонных соглашений, обе страны подписали также ряд меморандумов о взаимопонимании в различных сферах, включая сектор энергетики и прямые инвестиции.

Возвращаясь к теме беспилотных авиационных систем (БАС), нужно отметить заинтересованность официального Эр-Рияда в налаживании крупного производства дронов в Джидде, о чём изданию Middle East Eye ещё в прошлом месяце сообщил ряд источников.

Напомним, что турецкий лидер совершает своё турне по странам Персидского залива в период с 17-го по 19-е июля. Помимо Саудовской Аравии у него также намечены визиты в Катар и ОАЭ.