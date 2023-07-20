Войти
Военное обозрение

Эр-Рияд заключил крупную сделку с Анкарой по приобретению БПЛА

181
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Министр обороны Саудовской Аравии Хелед бин Салман высоко оценил подписание плана реализаций, направленного на укрепление сотрудничества в военной сфере между Анкарой и Эр-Риядом.

Вот что он написал по этому поводу на своей странице в соцсети:

Остался очень доволен тем, что подписал с министром национальной обороны Турции Яшаром Гюлером план реализации по укреплению оборонного и военного сотрудничества между 2 дружественными государствами

Более того, глава саудовского оборонного ведомства сообщил и о заключении Минобороны его страны 2 контрактов с турецкой авиастроительной компанией «Байкар». Первый из них предусматривает закупку этой страной БПЛА турецкого производства Bayraktar Akinci, в то время как второй нацелен на повышение боеготовности вооружённых сил и укрепление оборонных и производственных мощностей Королевства.

Вместе с тем, согласно информации, предоставленной саудовским информационным агентством SPA, сам президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган прибыл накануне в Саудовскую Аравию, где у него состоялась встреча с наследным принцем Мухаммедом ибн Салманом аль-Саудом. Помимо вышеупомянутых оборонных соглашений, обе страны подписали также ряд меморандумов о взаимопонимании в различных сферах, включая сектор энергетики и прямые инвестиции.

Возвращаясь к теме беспилотных авиационных систем (БАС), нужно отметить заинтересованность официального Эр-Рияда в налаживании крупного производства дронов в Джидде, о чём изданию Middle East Eye ещё в прошлом месяце сообщил ряд источников.

Напомним, что турецкий лидер совершает своё турне по странам Персидского залива в период с 17-го по 19-е июля. Помимо Саудовской Аравии у него также намечены визиты в Катар и ОАЭ.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Катар
ОАЭ
Саудовская Аравия
Турция
Персоны
Эрдоган Реджеп
Проекты
БПЛА
Похожие новости
04.05.2023
Турция стала мировым лидером по экспорту средневысотных и высотных БЛА большой продолжительности полета
18.07.2022
Стало известно, чем грозит России новый альянс на Ближнем Востоке
22.04.2022
Турецкие дроны разлетаются по белу свету
11.08.2021
Анкара и ее амбиции
09.12.2020
Осевое государство Ближнего Востока
27.05.2020
Ждет ли Ливию судьба Судана?
05.03.2020
The Intercept (США): вторая эра дронов
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.07 01:28
  • 1
Аналоговый боевой беспилотник «Кукушка» создали в Екатеринбурге
  • 20.07 01:23
  • 53291
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 20.07 00:33
  • 4
Генерал армии США Дуглас Симс: Американские танки Abrams помогут украинской армии изменить ситуацию на поле боя
  • 20.07 00:23
  • 2
Военный эксперт указал на важность принятия корабля «Циклон» в состав ЧФ РФ
  • 20.07 00:18
  • 9
В Екатеринбурге создадут новый самолет для замены чешских L-410
  • 19.07 19:49
  • 3
Мантуров рассказал о технологических изменениях проекта Ил-112В
  • 19.07 12:42
  • 0
Горстка маргиналов: Кто использует нагнетание обстановки между Беларусью и Россией
  • 19.07 10:24
  • 1
Минобороны Британии дополнительно направит 2,5 млрд фунтов на закупку боеприпасов и военной техники
  • 19.07 10:14
  • 1
Пентагон пообещал помочь Киеву создать современную армию
  • 19.07 10:03
  • 1
США не согласны с тем, что их поставки оружия Украине продлевают конфликт
  • 19.07 09:54
  • 1
Сийярто заявил, что условия для переговоров по Украине ухудшаются
  • 19.07 09:44
  • 1
Военный эксперт связал неудачи ВСУ с плохой работой инструкторов НАТО
  • 19.07 00:52
  • 2577
Как насчёт юмористического раздела?
  • 18.07 23:01
  • 39
Зенитный комплекс "Тор" научили бороться с ордой дронов-камикадзе
  • 18.07 19:09
  • 444
Международные расчеты, минуя доллар, по странам