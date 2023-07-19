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"Боекомплект на борту отсутствовал". Что известно о падении Су-25

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Источник изображения: gazeta.ru

Глава Ейского района Бублик подтвердил гибель пилота упавшего в море Су-25

Су-25 потерпел крушение недалеко от пляжа в Азовском море в Ейске. Пилот катапультировался, его достали из воды и отправили в реанимацию. По сообщению ряда Telegram-каналов, старшего лейтенанта спасти не удалось. Глава Ейского района Краснодарского края подтвердил гибель летчика. По предварительным данным Южного военного округа, причиной крушения стал отказ двигателя штурмовика. Подробности - в материале «Газеты.Ru».

Крушение у пляжа

В залив на северо-востоке Азовского моря на территории Ейска Краснодарского края рядом с курортным пляжем рухнул штурмовик Су-25, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

«По данным ЕДДС (единая дежурно-диспетчерская служба) Ейского района, около 15:00 поступила информация, что неподалеку от берега потерпел крушение самолет Су-25», - говорится в сообщении оперативного штаба.

Сначала в ведомстве сообщили, что разрушений и жертв в результате крушения бомбардировщика нет. Сообщалось, что пилот успел катапультироваться, после чего мужчину эвакуировала спасательная бригада.

Агентство ТАСС со ссылкой на сообщение источников писало, что пилота пытались реанимировать. Затем в Telegram-канале Baza написали, что летчик сломал ноги при приводнении и из-за проблем с парашютом чуть не утонул.

К 16:00 в Telegram-канал «112» сообщили о гибели пилота. Затем глава Ейского района Краснодарского края Роман Бублик подтвердил гибель летчика.

Позже стала известна личность разбившегося пилота. Как сообщает Baza им оказался 27-летний старший лейтенант, командир штурмовой эскадрильи Тимур Х.

"По предварительной информации, самолёт шёл на посадку, и в нескольких километрах от берега у штурмовика отказали двигатели. Пилоту удалось катапультироваться, после чего на скорой его доставили в больницу, но уже там он погиб. Боекомплект на борту отсутствовал", - говорится в сообщении Telegram-канала.

Су-25

Специалисты Минобороны и специальных служб в настоящее время устанавливают причины падения штурмовика. Как писало агентство ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы Южного военного округа Су-25 выполнял учебный тренировочный полет. По предварительным данным, причиной крушения стал отказ двигателя.

По информации «112», Су-25 упал в двух километрах от берега, недалеко от аэродрома. В Baza сообщали, что штурмовик не утонул, поскольку море в этом месте неглубокое. Обломки видны из воды.

На снятых очевидцами кадрах видно, что при падении Су-25 поднял в воздух огромные всплески воды.

Штурмовик Су-25 используют для поддержки сухопутных войск над полем боя. К помощи такой модели бомбардировщика прибегают для уничтожения объектов с заданными координатами. Штурмовик способен работать в любых метеорологических условиях.

Су-34, МиГ-31

В октябре 2022 года в Ейске во время учебно-тренировочного полета разбился военный истребитель-бомбардировщик Су-34. Он начал падать еще во время набора высоты после взлета с аэродрома Южного военного округа. Су-34 тогда приземлился на многоэтажный дом. В результате погибли 16 человек, в том числе несколько детей, еще около 20 пострадали. Пилоты катапультировались. Тогда причиной катастрофы стала техническая неисправность - в двигатель попали птицы, их останки обнаружили при осмотре обломков.

Затем в ноябре жители разрушенного дома собирались обратиться в суд с иском к Минобороны из-за утраты имущества, сообщали в администрации Краснодарского края. Власти пообещали восстановить квартиры в четырех подъездах.

4 июля 2023 года на Камчатке потерпел крушение истребитель МиГ-31. Борт Минобороны упал во время выполнения планового учебного полета в Камчатском крае над акваторией Авачинского залива. Истребитель выполнял полет без боекомплекта. На прошлой неделе легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Новосибирской области вблизи регионального аэродрома «Северный». Очевидцы рассказали, что сначала услышали громкий хлопок, затем увидели, как самолет падает на территорию лесополосы.

Анастасия Новикова

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