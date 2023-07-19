СВО изменила мнение Британии о танках

В Британии изменили военные приоритеты – в Лондоне говорят, что надо инвестировать в танки, а не наращивать численность армии. Примечательно, но еще три года назад Лондон собирался полностью отказаться от тяжелой бронетехники. Что стало причиной столь резких изменений и главное – сможет ли Британия восстановить свое танкостроение?

Британский министр обороны Бен Уоллес заявил, что Лондону следует вкладываться в танки, а не инвестировать в наращивание численности войск. Об этом пишет издание The Telegraph. В интервью газете он заявил, что власти страны будут модернизировать войска Соединенного Королевства и адаптировать их к "меняющейся картине мира".

Уоллес также отметил – опыт Украины показал, что вооруженные силы должны быть "идеально сформированы". Именно поэтому деньги будут вкладываться в закупку танков, которые, по его мнению, являются "фундаментальной частью армии". Что же касается британских солдат, то ранее министр заявлял о намерении к 2025 году сократить их численность до 73 тысяч. Это наименьший показатель в истории Британии.

Примечательно, но еще три года назад, в 2020-м, в Британии планировали полностью отказаться от танков. Это желание аргументировалось дороговизной модернизации 227 машин Challenger-2 и 388 БМП Warrior. Как отмечали в министерстве обороны Соединенного Королевства, данные виды вооружения устарели, а современные боевые действия требуют больших вложений в космические и кибертехнологии.

Однако в экспертном сообществе эту идею ставили под сомнение (о чем писала газета ВЗГЛЯД), поэтому неудивительно, что спустя несколько лет Лондон меняет точку зрения. Как показывает опыт СВО, танк остается королем на поле боя. Другое дело, что Британия, чья экономика находится в перманентном кризисе, едва ли способна восстановить танкостроение. В то же время Россия, например, за последний год силами только "Уралвагонзавода" нарастила поставки и капитальный ремонт танков Т-72 и Т-90 в 3,6 раза.

"До начала СВО британская армия была нацелена в основном на борьбу с повстанческими движениями или боевыми частями развивающихся стран. Акцент делался на мобильность, разведку и силы специальных операций. Естественно, сухопутные войска в таких условиях могли не получать должного финансирования", – сказал Василий Кашин, военный эксперт, директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ.

"Сейчас Британия, судя по всему, возвращается к модели холодной войны. Напомню, тогда Лондон держал в Европе крупный воинский контингент с тяжелым вооружением. Однако проблема в том, что позднее производство танков было почти полностью свернуто. Техники осталось мало", – рассуждает собеседник.

"Конечно, сейчас можно восстановить производство, начать его наращивать. Но это небыстрый процесс, а еще очень затратный. Британцы могут заняться восстановлением и модернизацией имеющегося парка вооружений. Также в строй может быть введена резервная техника. Возможно, Лондон примет решение закупить танки, например, у США. Там остались крупные запасы Abrams", – подчеркивает Кашин.

"На мой взгляд, говоря о необходимости закупки танков, Уоллес в большей степени намекал на приоритет инвестиций в технологии.

Эта мысль диктуется текущей ситуацией в британской армии – ее численность неуклонно снижается.

Вероятно поэтому министр обороны и делает акцент на вооружении", – добавляет Сергей Денисенцев, эксперт Центра анализа, стратегий и технологий. "Однако нарастить количество танков, в частности Challenger, в короткие сроки Британия не сумеет. Последний образец данной модели был выпущен в 2002 году, а в 2009-м завод по их производству перепрофилировали. Это серьезный удар по производству, в связи с чем Лондону понадобится несколько лет для возвращения к былым темпам производства", – отмечает Денисенцев.

"Скорее всего, решение Уоллеса продиктовано анализом того, как западная техника показала себя на Украине. Тут налицо и уязвимость самих машин, и большие потери. Более того, нынешнее положение дел в британской армии не имеет ничего общего с теми нормативами, которые они сами себе устанавливали раньше", – считает военный аналитик Михаил Онуфриенко.

"Очевидно, что быстро нарастить производство танков не получится. Это в целом касается всей военной промышленности Европы. Для того, чтобы воплотить свои планы в жизнь, Лондону необходимо сначала как минимум подготовить новых специалистов, а только потом что-то производить", – отметил он.

"Для оперативного решения вопроса Британия может купить эти танки, например, у США. Но только в том случае, если американцы смогут не только обеспечивать внутренние потребности, но и работать на экспорт. В целом многие страны мира производят танки. Но согласятся ли гордые островитяне их закупать где-то еще – вопрос спорный", – резюмирует Онуфриенко.

Дарья Волкова, Евгений Поздняков