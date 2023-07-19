Маск призвал разъяснить, как расходуется финансовая помощь США Украине

Агентство Reuters ранее сообщило, что Вашингтон в ближайшие дни объявит о выделении Киеву очередного пакета военной помощи на $1,3 млрд

НЬЮ-ЙОРК, 18 июля. /ТАСС/. Илон Маск призвал раскрыть информацию о том, на что расходуются средства, выделенные Вашингтоном на помощь Украине.

"Было бы неплохо, если бы общественность имела хоть какое-то представление о том, на что расходуются деньги", - написал миллиардер во вторник в Twitter. Таким образом Маск отреагировал на появившуюся в СМИ информацию о том, что США намерены выделить Киеву новый пакет военной помощи на сумму $1,3 млрд.

Ранее агентство Reuters сообщило, что США в ближайшие дни объявят о выделении Украине очередного пакета военной помощи на $1,3 млрд. Предполагается, что Вашингтон рассчитывает передать Киеву системы Vampire для борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), барражирующие боеприпасы Switchblade и дроны-камикадзе Phoenix Ghost, а также другие виды боеприпасов и систем для противодействия БПЛА.