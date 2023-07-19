Войти
ТАСС

Маск призвал разъяснить, как расходуется финансовая помощь США Украине

450
0
0
Глава Tesla, SpaceX и Twitter Илон Маск
Глава Tesla, SpaceX и Twitter Илон Маск.
Источник изображения: AP Photo/ Susan Walsh

Агентство Reuters ранее сообщило, что Вашингтон в ближайшие дни объявит о выделении Киеву очередного пакета военной помощи на $1,3 млрд

НЬЮ-ЙОРК, 18 июля. /ТАСС/. Илон Маск призвал раскрыть информацию о том, на что расходуются средства, выделенные Вашингтоном на помощь Украине.

"Было бы неплохо, если бы общественность имела хоть какое-то представление о том, на что расходуются деньги", - написал миллиардер во вторник в Twitter. Таким образом Маск отреагировал на появившуюся в СМИ информацию о том, что США намерены выделить Киеву новый пакет военной помощи на сумму $1,3 млрд.

Ранее агентство Reuters сообщило, что США в ближайшие дни объявят о выделении Украине очередного пакета военной помощи на $1,3 млрд. Предполагается, что Вашингтон рассчитывает передать Киеву системы Vampire для борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), барражирующие боеприпасы Switchblade и дроны-камикадзе Phoenix Ghost, а также другие виды боеприпасов и систем для противодействия БПЛА. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Персоны
Илон Маск
Проекты
БПЛА
Похожие новости
05.06.2023
Рой Starlink заметили в небе над Белгородом. Есть ли связь между спутниками Илона Маска и обстрелами российских городов?
07.04.2023
Илон Маск удаляется от украинской армии
23.03.2023
Россияне применили "магию" для борьбы с украинскими беспилотниками
28.12.2022
"Это как ядерное оружие". Что Украина выпросила у Пентагона
20.10.2022
В ООН обеспокоены частым применением беспилотников в военных конфликтах
16.05.2022
Батальонам не нужно огня, украинский остров невезения и гиперзвуковой переворот
22.03.2022
Сообщения о боевом использовании терминалов Starlink выглядят фейком
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.07 14:06
  • 53251
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 19.07 13:31
  • 3
Генерал армии США Дуглас Симс: Американские танки Abrams помогут украинской армии изменить ситуацию на поле боя
  • 19.07 12:42
  • 0
Горстка маргиналов: Кто использует нагнетание обстановки между Беларусью и Россией
  • 19.07 11:04
  • 2
Мантуров рассказал о технологических изменениях проекта Ил-112В
  • 19.07 10:24
  • 1
Минобороны Британии дополнительно направит 2,5 млрд фунтов на закупку боеприпасов и военной техники
  • 19.07 10:14
  • 1
Пентагон пообещал помочь Киеву создать современную армию
  • 19.07 10:03
  • 1
США не согласны с тем, что их поставки оружия Украине продлевают конфликт
  • 19.07 09:54
  • 1
Сийярто заявил, что условия для переговоров по Украине ухудшаются
  • 19.07 09:44
  • 1
Военный эксперт связал неудачи ВСУ с плохой работой инструкторов НАТО
  • 19.07 00:52
  • 2577
Как насчёт юмористического раздела?
  • 18.07 23:01
  • 39
Зенитный комплекс "Тор" научили бороться с ордой дронов-камикадзе
  • 18.07 19:09
  • 444
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 18.07 06:20
  • 2
Талибы сообщают, что их пригласили на московскую встречу по Афганистану
  • 18.07 01:26
  • 1
ВС РФ захватили планшет с системой «Крапива» в ходе штурма позиций ВСУ
  • 18.07 01:17
  • 1
Система обороны Севастополя "утерла нос" ВСУ, заявили в Госдуме