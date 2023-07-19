Венесуэла примет участие в создании Россией и Китаем лунной станции

Генеральный секретарь Китайского национального космического управления Сюй Хунлян дал высокую оценку сотрудничеству с Венесуэлой

КАРАКАС, 18 июля. /ТАСС/. Боливарианское агентство по космической деятельности Венесуэлы и Китайское национальное космическое управление подписали в Каракасе декларацию о сотрудничестве в исследовании космоса и участии Венесуэлы в проекте Международной научной лунной станции (МНЛС), создаваемой Россией и Китаем. Об этом сообщила во вторник в Twitter министр науки и технологии Венесуэлы Габриэла Хименес.

"Венесуэла и Китай подписали совместную декларацию о Международной научной лунной станции и глубинном космосе. Боливарианская Республика Венесуэла и Китайская Народная Республика открывают новый этап сотрудничества в исследовании космического пространства", - написала Хименес. Она подчеркнула, что "Венесуэла стала первой страной на американском континенте, которая присоединилась к этому важному проекту".

"Стратегический союз Венесуэлы и Китая охватывает все стороны сотрудничества и сегодня свидетельствует о признании усилий боливарианского правительства в развитии науки в нашей стране", - заявила Хименес во время подписания декларации, сообщает телеканал Globovisión. Совместная декларация предоставляет Китаю право использовать венесуэльские наземные станции космического контроля.

Генеральный секретарь Китайского национального космического управления Сюй Хунлян дал высокую оценку сотрудничеству с Венесуэлой, которое содействует "двухсторонним научным исследованиям, запуску космических аппаратов к Луне, транспортировке научной аппаратуры, научно-техническим экспериментам, обмену и анализу накопленной информации и сотрудничеству в области образования".

Планируется развернуть Международную научную лунную станцию России и Китая и начать ее эксплуатацию в два этапа с 2025 до 2035 год. В состав станции войдут исследовательский, энергетический, взлетно-посадочный, орбитальный и экспериментальный модули, командный центр, передающий спутник, телекоммуникационная станция и модули для верификации технологий и наблюдения.