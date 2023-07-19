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ИноСМИ

Россия не хотела быть врагом Запада. Ее вынудили

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Немецкий танк Leopard 2
Немецкий танк Leopard 2.
Источник изображения: © AP Photo / Martin Meissner

Причину отправки президентом Байденом кассетных бомб на Украину объясняли истощением запасов боеприпасов, пишет Yeni Şafak. Автор статьи уверен, что это истощение означает новые возможности для американского военно-промышленного комплекса, который хочет иметь больше "сливочного масла на своем горячем хлебе".

Абдулла Мурадоглу

После того как Советский Союз распался, в Европе значительно уменьшилась потребность в НАТО. Однако США стали расширять альянс на восток, чтобы держать Европу под контролем. Спецоперация России на Украине еще больше укрепила позиции США. Если Швеция присоединится к НАТО, число членов блока вырастет до 32. Кроме Белоруссии и Украины, к западу от России не осталось стран, не входящих в НАТО. Другими словами, Североатлантический альянс "окружил" Россию.

Ситуация с НАТО подвергается критике и со стороны американских интеллектуалов, не относящихся к основным внешнеполитическим элитам США. Журналист и писатель Крис Хеджес (Chris Hedges) в опубликованной в журнале "Салон" (Salon) 8 июля текущего года статье под названием "Они лгали об Афганистане. Они лгали об Ираке. Теперь они лгут об Украине" отмечает: "Прокси-война на Украине призвана служить интересам США. Она обогащает производителей оружия, ослабляет российскую армию и изолирует Россию от Европы. Что будет с Украиной — неважно".

Обращая внимание на тех, кто наживается на военном конфликте, Хеджес подчеркивает, что большая часть средств, выделяемых на помощь Украине в сфере безопасности, вкладывается в американское оборонное производство. Таким образом, эти деньги финансируют новое оружие и боеприпасы для вооруженных сил США вместо старого оборудования, поставляемого Украине. Отмечается, что обеспечение совместимости армий стран — членов НАТО с военной техникой альянса приносит американским оружейным компаниям миллиарды долларов прибыли. По словам Хеджеса, даже если бы Россия не хотела быть врагом, она была бы вынуждена им стать.

Страны — члены Варшавского договора во времена холодной войны теперь входят в состав НАТО. Склады этих стран были заполнены советским оружием и боеприпасами. Между тем на складах других членов альянса находилось оружие американского производства. Сейчас все устаревшие вооружения используются на Украине. Конечно, истощение запасов в первую очередь выгодно США.

Спецоперация России на Украине послужила рычагом для наращивания странами — членами НАТО расходов на оборону. Бывший президент США Дональд Трамп даже пригрозил вывести американских военнослужащих из Европы, если члены альянса не увеличат свои финансовые взносы до установленных сумм. Лидер республиканцев в Сенате США Митч Макконнел (Mitch McConnell) заявил, что оказание военной помощи Украине — гораздо более дешевый способ уменьшить потенциал угрозы Соединенным Штатам со стороны России "как с точки зрения доллара, так и с точки зрения американского образа жизни".

Американский экономист, профессор Майкл Хадсон (Michael Hudson) в статье под заголовком "Америка уничтожила свой великий имперский проект", опубликованной 30 июня текущего года, написал: "Стало ясно, что стратегия США заключается не просто в том, чтобы сражаться до последнего украинца, а в том, чтобы сражаться до тех пор, пока не будут исчерпаны последние танки, ракеты и другое вооружение в арсенале НАТО". С точки зрения Хадсона, истощение запасов оружия НАТО создает обширный замещающий рынок, который обогатит американский военно-промышленный комплекс. Хадсон также обращает внимание на тот факт, что обновление запасов оружия НАТО сократит социальные расходы в Европе и вовлечет континент в депрессию.

Утверждается, что главная цель НАТО — защита Европы. Однако Грей Андерсон (Grey Anderson) и Томас Мини (Thomas Mini) ставят под сомнение этот нарратив в своей статье под названием "НАТО не то, чем кажется", опубликованной 11 июля этого года в "Нью-Йорк таймс" (New York Times). Авторы утверждают, что настоящая цель НАТО — интегрировать Западную Европу в гораздо более широкий проект миропорядка во главе с США. В этой связи НАТО действует так, как задумано американскими планировщиками, и сужает Европе пространство для маневра, делая ее зависимой от американской мощи.

По мнению этих авторов, нынешняя НАТО обеспечивает американское влияние в Европе при низких затратах, ослабляет способность Европы обеспечивать собственную безопасность и препятствует возникновению полуавтономной европейской силы. Авторы обращают внимание на то, что до начала спецоперации России на Украине примерно половина военных расходов в Европе шла американским производителям, а теперь доля этих закупок стала еще выше. Авторы резюмировали ситуацию следующим образом: "Европа, возможно, перевооружается, а плоды пожинает Америка".

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