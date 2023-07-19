Россия не хотела быть врагом Запада. Ее вынудили

Причину отправки президентом Байденом кассетных бомб на Украину объясняли истощением запасов боеприпасов, пишет Yeni Şafak. Автор статьи уверен, что это истощение означает новые возможности для американского военно-промышленного комплекса, который хочет иметь больше "сливочного масла на своем горячем хлебе".

Абдулла Мурадоглу

После того как Советский Союз распался, в Европе значительно уменьшилась потребность в НАТО. Однако США стали расширять альянс на восток, чтобы держать Европу под контролем. Спецоперация России на Украине еще больше укрепила позиции США. Если Швеция присоединится к НАТО, число членов блока вырастет до 32. Кроме Белоруссии и Украины, к западу от России не осталось стран, не входящих в НАТО. Другими словами, Североатлантический альянс "окружил" Россию.

Ситуация с НАТО подвергается критике и со стороны американских интеллектуалов, не относящихся к основным внешнеполитическим элитам США. Журналист и писатель Крис Хеджес (Chris Hedges) в опубликованной в журнале "Салон" (Salon) 8 июля текущего года статье под названием "Они лгали об Афганистане. Они лгали об Ираке. Теперь они лгут об Украине" отмечает: "Прокси-война на Украине призвана служить интересам США. Она обогащает производителей оружия, ослабляет российскую армию и изолирует Россию от Европы. Что будет с Украиной — неважно".

Обращая внимание на тех, кто наживается на военном конфликте, Хеджес подчеркивает, что большая часть средств, выделяемых на помощь Украине в сфере безопасности, вкладывается в американское оборонное производство. Таким образом, эти деньги финансируют новое оружие и боеприпасы для вооруженных сил США вместо старого оборудования, поставляемого Украине. Отмечается, что обеспечение совместимости армий стран — членов НАТО с военной техникой альянса приносит американским оружейным компаниям миллиарды долларов прибыли. По словам Хеджеса, даже если бы Россия не хотела быть врагом, она была бы вынуждена им стать.

Страны — члены Варшавского договора во времена холодной войны теперь входят в состав НАТО. Склады этих стран были заполнены советским оружием и боеприпасами. Между тем на складах других членов альянса находилось оружие американского производства. Сейчас все устаревшие вооружения используются на Украине. Конечно, истощение запасов в первую очередь выгодно США.

Спецоперация России на Украине послужила рычагом для наращивания странами — членами НАТО расходов на оборону. Бывший президент США Дональд Трамп даже пригрозил вывести американских военнослужащих из Европы, если члены альянса не увеличат свои финансовые взносы до установленных сумм. Лидер республиканцев в Сенате США Митч Макконнел (Mitch McConnell) заявил, что оказание военной помощи Украине — гораздо более дешевый способ уменьшить потенциал угрозы Соединенным Штатам со стороны России "как с точки зрения доллара, так и с точки зрения американского образа жизни".

Американский экономист, профессор Майкл Хадсон (Michael Hudson) в статье под заголовком "Америка уничтожила свой великий имперский проект", опубликованной 30 июня текущего года, написал: "Стало ясно, что стратегия США заключается не просто в том, чтобы сражаться до последнего украинца, а в том, чтобы сражаться до тех пор, пока не будут исчерпаны последние танки, ракеты и другое вооружение в арсенале НАТО". С точки зрения Хадсона, истощение запасов оружия НАТО создает обширный замещающий рынок, который обогатит американский военно-промышленный комплекс. Хадсон также обращает внимание на тот факт, что обновление запасов оружия НАТО сократит социальные расходы в Европе и вовлечет континент в депрессию.

Утверждается, что главная цель НАТО — защита Европы. Однако Грей Андерсон (Grey Anderson) и Томас Мини (Thomas Mini) ставят под сомнение этот нарратив в своей статье под названием "НАТО не то, чем кажется", опубликованной 11 июля этого года в "Нью-Йорк таймс" (New York Times). Авторы утверждают, что настоящая цель НАТО — интегрировать Западную Европу в гораздо более широкий проект миропорядка во главе с США. В этой связи НАТО действует так, как задумано американскими планировщиками, и сужает Европе пространство для маневра, делая ее зависимой от американской мощи.

По мнению этих авторов, нынешняя НАТО обеспечивает американское влияние в Европе при низких затратах, ослабляет способность Европы обеспечивать собственную безопасность и препятствует возникновению полуавтономной европейской силы. Авторы обращают внимание на то, что до начала спецоперации России на Украине примерно половина военных расходов в Европе шла американским производителям, а теперь доля этих закупок стала еще выше. Авторы резюмировали ситуацию следующим образом: "Европа, возможно, перевооружается, а плоды пожинает Америка".