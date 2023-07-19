И.Кириллов: работа американских военных биологов направлена на формирование "искусственно управляемых эпидемий"

ЦАМТО, 18 июля. Начальник войск РХБ защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов провел брифинг по анализу документов, касающихся военно-биологической деятельности США.

Ниже материалы брифинга приведены в изложении Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"Министерство обороны Российской Федерации продолжает анализ военно-биологической деятельности США на территории Украины и других стран.

Хотел бы отметить, что публикуемая нами информация, несмотря на жесткую западную цензуру, была услышана иностранными средствами массовой информации. Авторитетные международные издания, такие как "Таймс", "Гардиан", "Нью-Йорк Пост", канал "Скай Ньюс", опубликовали материалы по наиболее резонансным темам: нарушениям техники безопасности в американских биолабораториях, усилению функций патогенов в Бостонском университете и переносу незавершенных украинских проектов на территорию других стран.

Одновременно Госдепартаментом США была развернута активная информационно-пропагандистская кампания по нейтрализации выдвигаемых Россией обвинений в нарушении американскими военными биологами положений Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия. Важная роль в указанной работе отводится международному научно-техническому центру (МНТЦ), который находится под американским контролем.

Данная организация финансирует проведение в сети Интернет мероприятий по борьбе с информацией о биолабораториях США на Украине и формированию позитивного восприятия проектов Вашингтона на постсоветском пространстве. Соответствующий контракт был заключен МНТЦ с американской консалтинговой фирмой "Вуден Хорс Стратеджис" ("Wooden Horse Strategies"). В соответствии с контрактными документами предусмотрено размещение соответствующих материалов не реже восьми раз в месяц, а также мониторинг появляющихся в сети "пророссийских" публикаций на эту тему и оперативное реагирование на них, включая блокировку доступа.

Кроме того, функционирование американских биолабораторий на Украине вызывает все больше вопросов у рядовых граждан и политических деятелей в самих Соединенных Штатах.

Так, кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший выступил с жесткой критикой военно-биологической деятельности американского правительства.

В соответствии с его заявлением, бывший президент США Никсон в одностороннем порядке заявил о прекращении программы по созданию биологического оружия в 1969 году, однако имеющиеся наработки не были уничтожены. С целью вывести из-под удара американское военное ведомство вся имеющаяся информация и материалы были переданы в Национальный институт здравоохранения.

Кеннеди особо отметил роль центрального разведывательного управления при проведении операций, связанных с биологическим оружием, первой из которых явилась операция "Скрепка". Так, в США после Второй мировой войны для "передачи опыта" военно-биологических исследований были доставлены специалисты из Японии и нацисткой Германии. Целью проекта являлось, цитата: "…разработка экспериментальной оружейной программы и привлечение японских ученых, которые являются единственными, кто когда-либо применял биологическое оружие…" конец цитаты.

Напомню, что особое внимание японские разработчики уделяли вопросам применения биологических рецептур, а также механизмам передачи и распространения заболеваний с помощью переносчиков.

В этой связи неслучайным является интерес научно-исследовательских организаций Минобороны США к изучению основных видов комаров и клещей, переносящих эпидемически значимые инфекции – лихорадку долины Рифт, Западного Нила, денге.

Мы уже отмечали, что подобные исследования осуществляются в профильных организациях как на территории Соединенных Штатов, так и в биолабораториях, расположенных за рубежом, где в совокупности проводится изучение более ста видов комаров и клещей. Для массового получения переносчиков могут быть задействованы производственные мощности двойного назначения, в частности, биотехнологической компании "Окситек", финансируемой фондом Билла и Мелинды Гейтс.

Американские военные специалисты успешно владеют методиками адаптации и выращивания переносчиков, собранных в местах их естественного обитания. Разработанные ими способы позволяют в лабораторных условиях получать комаров и клещей, инфицированных арбовирусами.

Обращаю ваше внимание, что указанная исследовательская деятельность сопровождается ухудшением эпидемической обстановки и расширением ареалов переносчиков. Речь в данном случае идет о формировании искусственных очагов природно-очаговых инфекций. С учетом неконтролируемого характера распространения переносчиков в эпидемический процесс могут быть вовлечены целые страны и регионы.

Так, в южной и центральной Европе уже зафиксировано увеличение численности неэндемичных азиатских тигровых комаров. В Германии популяции этого вида сформировались в пяти федеральных районах. Другой вид комаров – Кулекс модестус, являющийся переносчиком лихорадки Западного Нила, – был выявлен на территории Швеции и Финляндии.

Одновременно в государствах Евросоюза отмечен рост заболеваемости нехарактерными трансмиссивными инфекциями. По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, в 2022 году в Европе зарегистрировано больше инфицированных лихорадкой денге, чем за предыдущее десятилетие. Также наблюдался пик заболеваемости лихорадкой Западного Нила – более тысячи случаев, из них 92 смертельных. Связанные с укусами комаров факты заражения лихорадкой Зика впервые были зафиксированы во Франции.

Таким образом, работа американских военных биологов направлена на формирование "искусственно управляемых эпидемий" и не контролируется в рамках Конвенции о биологическом оружии и механизма Генерального секретаря ООН по расследованию фактов применения биологического оружия.

В ходе проведения специальной военной операции был обнаружен целый ряд документов, подтверждающих деятельность на территории Украины профильных научно-исследовательских организаций минобороны США.

Ранее мы информировали вас о деятельности Научно-исследовательского института сухопутных войск США имени Уолтера Рида. Было отмечено, что благодаря наличию разветвленной сети филиалов институт является поставщиком эпидемически значимых патогенов. Также были представлены документальные материалы, подтверждающие участие сотрудников института в сборе биоматериалов населения Украины и военнослужащих ВСУ во время боевых действий в Донбассе в период с 2014 по 2020 годы.

Сегодня хотелось бы остановиться на деятельности лабораторий военно-морского флота США (НАМРУ). Из семи военно-биологических лабораторий ВМФ три находятся за пределами Соединенных Штатов: в Италии, Камбодже и Перу. Организация работы НАМРУ также базируется на создании взаимосвязанной системы филиалов и представительств, расположенных в районах с неблагополучной эпидобстановкой.

Только азиатским филиалом НАМРУ-2 в Пномпене ежегодно анализируется более 5 тыс. проб патогенов, аналогичное количество биоматериалов отбирается в Южной Америке.

Сотрудники расположенного там филиала (НАМРУ-6) начиная с апреля 2023 года работают под прикрытием гражданской структуры – латиноамериканского отделения Центра по контролю и профилактике заболеваний. Деятельность НАМРУ-6 предполагается расширить на территорию Аргентины, где запланирована модернизация одной из лабораторий до максимального уровня биологической изоляции BSL-4. Подготовкой кадров для деятельности на новом объекте занимается американская некоммерческая организация "Хелз Секьюрити Партнерз".

НАМРУ-3 с 2019 года базируется на авиабазе Сигонелла в Италии. При этом сотрудники лаборатории, в числе которых энтомологи, микробиологи и врачи-инфекционисты, проводят исследования в природных очагах особо опасных инфекций (лихорадки Эбола, денге, малярии) на территории Египта, Ганы и Джибути.

Необходимо отметить, что военно-биологическое подразделение ВМФ в Италии поддерживает три стратегических командования США – Центральное, Европейское и Африканское, а его основной задачей является цитата: "…изучение, мониторинг и обнаружение заболеваний, имеющих военное значение…".

Таким образом, организация работы зарубежных филиалов НАМРУ полностью соответствует национальным интересам США и документам стратегического планирования в области биобезопасности и направлена на контроль биологической обстановки в районах размещения воинских контингентов НАТО.

При этом деятельность зарубежных филиалов НАМРУ не ограничивается лишь вопросами сбора и вывоза патогенов. В очередной раз Пентагон пытается продвигать интересы крупных американских фармпроизводителей, которые являются основными спонсорами предвыборной кампании представителей демократической партии.

Обратите внимание на документ Минобороны США с пометкой "для служебного пользования", полученный в ходе оперативных мероприятий на освобожденных украинских территориях. Он датирован 2015 годом и касается системы клинических испытаний медицинских средств противодействия вирусным лихорадкам. Авторы документа, среди которых сотрудники Института инфекционных заболеваний сухопутных войск США, планировали создать мобильное подразделение быстрого реагирования, предназначенное для испытания новых препаратов в местах дислокации американских вооруженных сил по всему миру.

В рамках проекта предусматривалось создание мобильной исследовательской инфраструктуры и подготовка медперсонала. Были разработаны стандартизованные протоколы клинических испытаний на людях и заявки на регистрацию медицинских препаратов.

Алгоритмы действий предполагалось отработать в зоне ответственности Африканского командования США, а затем распространить их на все зарубежные филиалы НАМРУ.

Таким образом, Пентагон планировал использовать вооруженные силы Соединенных Штатов для апробации незарегистрированных медицинских препаратов на местном населении и последующего их одобрения надзорными органами в интересах так называемой "Биг Фармы".

Для реализации этих целей предлагалось задействовать сеть подчиненных биолабораторий и посреднические организации, такие как "Метабиота".

Обратите внимание на коммерческое предложение компании "Метабиота" с пометкой "конфиденциально", которое было обнаружено среди документов в одной из украинских биолабораторий. Предложение адресовано научно-исследовательскому институту инфекционных болезней сухопутных войск США и касается подготовки специалистов по инфекционным болезням в Кении и Уганде. Документ демонстрирует, что к изучению патогенов в странах Африканского континента привлечены управление минобороны США по снижению угрозы (ДИТРА), министерство внутренней безопасности, а также, для придания видимости "гуманитарного взаимодействия" – агентство США по международному развитию и ряд структур Евросоюза.

Подтверждена вовлеченность "Метабиоты" в изучение вируса птичьего гриппа H7N9, а также ее ведущая роль в реализации проекта "Предикт", в рамках которого изучались новые виды коронавирусов, проводился отлов летучих мышей, являющихся их переносчиками в природной среде.

Мы неоднократно отмечали связь компании с сыном действующего президента США Хантером Байденом и государственными органами. При этом сами представители "Метабиоты" признают, что, по сути, занимаются налаживанием связей для обеспечения работы Пентагона и других американских ведомств за рубежом.

Активное участие в этой деятельности принимали сотрудники Украинского научно-технического центра и других подрядных организаций Министерства обороны США.

Более подробно на их роли в реализации американской военно-биологической программы, которая привела к ухудшению эпидемической обстановки во многих регионах мира, мы остановимся в ходе следующего брифинга".