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ТАСС

Испания намерена на следующей неделе направить Украине четыре танка Leopard

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Leopard 2A4
Leopard 2A4.
Источник изображения: Kennyannydenny/Wikipedia

По словам главы Минобороны королевства Маргариты Роблес, также будут переданы 10 бронетранспортеров

МАДРИД, 18 июля. /ТАСС/. Власти Испании направят на следующей неделе Украине четыре танка Leopard 2A4, а также партию бронетранспортеров. Об этом говорится в распространенном во вторник пресс-релизе Минобороны королевства.

По его информации, глава ведомства Маргарита Роблес заявила об отправке морским путем на следующей неделе "четырех танков Leopard 2A4, десяти бронетранспортеров", нескольких бронеавтомобилей повышенной проходимости, грузовиков и карет скорой помощи. Министр также пообещала поставить в течение лета новую партию легкого вооружения и боеприпасов.

Кроме того, Роблес обратила внимание на то, что во вторник из Испании на Украину был направлен полевой госпиталь.

Ранее власти Испании уже передали Киеву шесть танков Leopard 2A4. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Испания
Украина
Продукция
Leopard-2
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