Испания намерена на следующей неделе направить Украине четыре танка Leopard

По словам главы Минобороны королевства Маргариты Роблес, также будут переданы 10 бронетранспортеров

МАДРИД, 18 июля. /ТАСС/. Власти Испании направят на следующей неделе Украине четыре танка Leopard 2A4, а также партию бронетранспортеров. Об этом говорится в распространенном во вторник пресс-релизе Минобороны королевства.

По его информации, глава ведомства Маргарита Роблес заявила об отправке морским путем на следующей неделе "четырех танков Leopard 2A4, десяти бронетранспортеров", нескольких бронеавтомобилей повышенной проходимости, грузовиков и карет скорой помощи. Министр также пообещала поставить в течение лета новую партию легкого вооружения и боеприпасов.

Кроме того, Роблес обратила внимание на то, что во вторник из Испании на Украину был направлен полевой госпиталь.

Ранее власти Испании уже передали Киеву шесть танков Leopard 2A4.