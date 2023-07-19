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Российскую гранату РДГ-У допустили к серийному производству

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РДГ-У
Унифицированная ручная дымовая граната РДГ-У.
Источник изображения: kalashnikovgroup.ru

Разработанную в Центральном научно-исследовательском институте точного машиностроения (ЦНИИточмаш) унифицированную ручную дымовую гранату РДГ-У допустили к серийному производству. Об этом сообщила пресс-служба концерна «Калашников».

«Межведомственная комиссия присвоила рабочей конструкторской документации унифицированной ручной дымовой гранаты РДГ-У литеру "О1". Это означает, что изделие может быть запущено в серийное производство», — говорится в сообщении.

РДГ-У предназначена для маскировки отдельных военнослужащих, небольших подразделений и техники от прицельного огня противника. Боеприпас с предохранительно-пусковым механизмом весит 700 граммов.

Ранее в июле индустриальный директор кластера обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии «Ростеха» Бекхан Оздоев сообщил, что госкорпорация готовится к началу серийного производства дымообразующей гранаты для защиты от высокоточного оружия РДГ-У.

В феврале военный эксперт Алексей Леонков рассказал, что РДГ-У создает аэрозольное облако, делающее бесполезным инфракрасное и лазерное излучение.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ЦНИИТОЧМАШ
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