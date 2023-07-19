В России наладили производство хорошо показавших себя образцов техники

Мишустин: в России наладили производство хорошо показавших себя образцов военной техники

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. В России наладили производство хорошо зарекомендовавших себя образцов военной техники, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании координационного совета по обеспечению потребностей российских вооруженных сил.

"С учетом дополнительных потребностей министерства обороны налажено производство хорошо зарекомендовавших себя образцов", — сказал он.

По словам чиновника, на основе полученного во время спецоперации опыта расширяются мощности по новым изделиям.

"Среди них особо востребованное вооружение — военная техника, а также средства радиоэлектронной борьбы, технической связи, навигационное оборудование. Идет насыщение компонентной базы, в том числе в рамках процессов импортозамещения в микроэлектронике", — пояснил Мишустин.

Как отметил премьер, в ближайшее время также планируется увеличить объемы поставок истребителей пятого поколения.

Кроме того, в конце прошлого месяца авиастроители передали Минобороны очередную партию новых самолетов Су-35С. При этом "Уралвагонзавод" уже отгрузил плановые поставки танков Т90М "Прорыв" и Т-72Б3М, указал политик.

Сейчас завершается корректировка технологических цепочек для повышения гарантий отправки отдельных комплектующих для нужд российской армии, подытожил он.