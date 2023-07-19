Принят закон о повышении возраста пребывания в запасе рядовых и сержантов

Госдума повысила предельный возраст пребывания военнообязанных в запасе

Государственная дума приняла в третьем чтении закон, повышающий на пять лет предельный возраст пребывания в запасе граждан, имеющих ряд воинских званий. Об этом говорится 18 июля в сообщении на сайте нижней палаты парламента.

Парламентарии внесли изменения в закон «О воинской обязанности и военной службе». Так, для военнообязанных россиян, имеющих звания солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов, предельный возраст, относящихся к первому разряду, повышается с 35 до 40 лет, ко второму разряду — с 45 до 50 лет, к третьему — с 50 до 55 лет.

«Также увеличивается предельный возраст пребывания запасников в мобилизационном резерве», — подчеркнули в Госдуме.

Он соответствует предельному возрасту пребывания в запасе, устанавливаемому для граждан из состава запаса второго разряда. Для граждан, имеющих воинские звания старших офицеров, он составит 65 лет, для имеющих воинские звания младших офицеров — 60 лет, а для имеющих иные звания — 55 лет.

«Предельный возраст пребывания в мобилизационном резерве для высших офицеров сохраняется на уровне 70 лет», — уточняется в сообщении.

Кроме того, россияне, находясь на срочной службе или в запасе, могут поступить на военную службу по контракту для участия в проведении Вооруженными Силами РФ операций за пределами страны.

Ранее, 14 июля, Государственная дума приняла законопроект о повышении на пять лет предельного возраста пребывания в запасе граждан, имеющих воинские звания, во втором чтении.