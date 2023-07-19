Военный эксперт рассказал о характеристиках самоходного миномета «Дрок»

Военный эксперт Кнутов: самоходный миномет «Дрок» будет востребован в зоне СВО

Самоходные минометы 2С41 «Дрок» на базе бронемашины «Тайфун» будут востребованы не только в Воздушно-десантных войсках РФ, но и в зоне специальной военной операции. Об этом 18 июля «Известиям» заявил военный историк, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.

Эксперт сообщил, что 82-миллиметровый миномет «Дрок» может использовать как обычные мины, так и новые, имеющие большую мощность и дальность.

«В комплект бронеавтомобиля «Тайфун» с минометом «Дрок» входит еще обычный миномет, который можно выставлять рядом с машиной и вести огонь. С учетом того что используется бронеавтомобиль, расчет как правило там составляет четыре человека. То есть, я так полагаю, эти минометы, которые будут применятся в зоне СВО, фактически относят к разряду так называемых кочующих минометов. Только до этого их изготавливали кустарным образом: брали какие-то джипы, уазики, в кузове размещали миномет, фиксировался он не жестко, что создавало определенные проблемы с точностью стрельбы», — сказал он.

Как пояснил собеседник «Известий», расчет выезжал в определенный квадрат, производил пару выстрелов и тут же переезжал на новое место, потому что опасность быть обнаруженным и уничтоженным была достаточно велика. Поэтому, как отметил Кнутов, появление самоходного миномета «Дрок» решает многие проблемы.

«То есть, с одной стороны, у нас появляются кочующие минометы, с другой стороны, бронеавтомобиль «Тайфун» обеспечивает высокую защиту личного состава от пуль, от осколков даже в случае наезда на мины. Кроме того, наличие двух минометов — одного в башне, другого внутри бронеавтомобиля — позволяет при необходимости вести более интенсивный огонь. Так что такие машины будут востребованы не только в ВДВ, но и во всех штурмовых подразделениях, которые активно участвуют в зоне проведения специальной военной операции», — заключил он.

Ранее в этот день в пресс-службе «Ростеха» сообщили, что госкорпорация передала российским военным экспериментальную партию самоходных минометов 2С41 «Дрок» на базе бронемашины «Тайфун».

18 мая стало известно о том, что российские военнослужащие получили новейший пехотный огнемет «Бородач». Он используется для ведения боя с противником в черте города. Огнемет по своим характеристикам сравним с реактивной противотанковой гранатой.

РФ продолжает проведение спецоперации по защите населения Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.