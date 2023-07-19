Войти
ТАСС

Медведев указал, что в бюджете нужно учесть потребности всех звеньев ОПК

525
0
0
Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев
Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Источник изображения: Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС

По словам замглавы Совбеза, проект бюджета формируется в исключительно сложной обстановке

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Проект федерального бюджета на предстоящую трехлетку должен учитывать потребности всех звеньев оборонного комплекса. Об этом на заседании программной комиссии "Единой России" заявил председатель партии, замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Необходимо будет учитывать нужды всех звеньев военно-промышленного комплекса и потребности вооруженных сил", - сказал он, говоря о подготовке финансового документа.

Медведев указал, что среди важных направлений работы - привлечение кадров на оборонные предприятия. "В этом партия уже принимает и должна и дальше принимать активное участие", - обозначил задачу председатель "Единой России".

Он отметил, что регулярно проводит совещания на разных оборонных предприятиях. "Да, они получили большие заказы. И далеко не всегда у них есть для того, чтобы эти заказы выполнять, необходимые кадры. Потому что рост [загрузки], что очень важно, конечно, для фронта, там в разы. По всем направлениям", - обрисовал ситуацию замглавы Совбеза.

С учетом этого Медведев предложил обсудить исполнение поручений, которые касались модернизации материально-технической базы предприятий и поиска кадров, включая подготовку специалистов в колледжах и техникумах. "Мы должны подключиться к этому более активно", - поставил задачу он.

Нужды СВО и безопасность

Медведев заявил, что бюджет РФ должен в первую очередь обеспечивать нужды СВО и безопасность. "Главный финансовый документ страны в настоящий момент создается в исключительно сложной обстановке - он всегда создается в сложной обстановке, потому что денег всегда не хватает", - отметил он.

Однако, по его мнению, нынешняя ситуация отличается от обычной. "Поэтому очевидно, что первоочередная задача состоит в обеспечении безопасности государства, в обеспечении его обороноспособности, обеспечении всех потребностей специальной военной операции. На это должны быть направлены все наши усилия", - подчеркнул председатель "Единой России".

Медведев отметил, что "задачи развития экономики и социальной стабильности никто не отменял". "Но прежде всего необходимо сконцентрироваться на решении первой задачи", - повторил он.

Заместитель председателя Совбеза объяснил, что Россия сейчас "противостоит крайне серьезным угрозам, которые в значительной мере окажут воздействие на развитие государства на десятилетия вперед". "Безусловно, неукоснительный приоритет для партии - это интересы всех наших граждан", - констатировал Медведев. Председатель "Единой России" добавил, что в бюджете также должны быть предусмотрены средства для реализации положений народной программы партии. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Медведев Дмитрий
Похожие новости
21.04.2023
Yonhap: Сеул не поставлял оружие Киеву ради сохранения стабильных отношений с Москвой
18.05.2015
Уралвагонзавод в конце 2014 года сдал половину гособоронзаказа-2015
29.08.2014
Заоблачные мечты
06.10.2011
Танки в отечестве на вес золота
17.12.2009
Россия и НАТО выходят на новый уровень отношений - Медведев
11.06.2009
Подводя итоги HeliRussia 2009
15.12.2008
Российское оружие заняло оборону в Китае. Анатолий Сердюков договорился об охране интеллектуальной собственности в ВТС
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.07 14:06
  • 53251
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 19.07 13:31
  • 3
Генерал армии США Дуглас Симс: Американские танки Abrams помогут украинской армии изменить ситуацию на поле боя
  • 19.07 12:42
  • 0
Горстка маргиналов: Кто использует нагнетание обстановки между Беларусью и Россией
  • 19.07 11:04
  • 2
Мантуров рассказал о технологических изменениях проекта Ил-112В
  • 19.07 10:24
  • 1
Минобороны Британии дополнительно направит 2,5 млрд фунтов на закупку боеприпасов и военной техники
  • 19.07 10:14
  • 1
Пентагон пообещал помочь Киеву создать современную армию
  • 19.07 10:03
  • 1
США не согласны с тем, что их поставки оружия Украине продлевают конфликт
  • 19.07 09:54
  • 1
Сийярто заявил, что условия для переговоров по Украине ухудшаются
  • 19.07 09:44
  • 1
Военный эксперт связал неудачи ВСУ с плохой работой инструкторов НАТО
  • 19.07 00:52
  • 2577
Как насчёт юмористического раздела?
  • 18.07 23:01
  • 39
Зенитный комплекс "Тор" научили бороться с ордой дронов-камикадзе
  • 18.07 19:09
  • 444
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 18.07 06:20
  • 2
Талибы сообщают, что их пригласили на московскую встречу по Афганистану
  • 18.07 01:26
  • 1
ВС РФ захватили планшет с системой «Крапива» в ходе штурма позиций ВСУ
  • 18.07 01:17
  • 1
Система обороны Севастополя "утерла нос" ВСУ, заявили в Госдуме