М.Мишустин: несмотря на санкционное давление, финансирование нужд СВО осуществлено в полном объеме

ЦАМТО, 18 июля. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин 18 июля провел в режиме видеоконференции заседание Координационного совета по обеспечению потребностей ВС РФ, других войск, воинских формирований и органов.

Ниже вступительное слово М.Мишустина приведено в изложении пресс-службы правительства РФ.

"Добрый день, уважаемые коллеги!

Продолжаем работу по обеспечению потребностей Вооруженных Сил. За период действия Координационного совета существенно расширены объемы выпуска по всем позициям с учетом дополнительных потребностей Министерства обороны.

Налажено производство хорошо зарекомендовавших себя образцов. Расширяются мощности по новым изделиям – на основе опыта самой специальной военной операции. Среди них – особо востребованные вооружение и военная техника, средства радиоэлектронной борьбы, технической связи, навигационное оборудование. Идет насыщение компонентной базы, в том числе в рамках процессов импортозамещения в микроэлектронике.

Контроль за своевременным исполнением гособоронзаказа – это одно из важнейших направлений усилий нашего совета. Неукоснительному соблюдению сроков выполнения плана-графика уделяется пристальное внимание. В конце прошлого месяца, например, авиастроители передали Министерству обороны очередную партию новых самолетов Су-35С. Уже изготавливаются следующие машины. Также планируется увеличить объемы поставок истребителей пятого поколения.

Уралвагонзавод уже отгрузил плановую партию танков Т-90М "Прорыв" и Т-72Б3М. За последний год предприятие набрало хороший темп, нарастило производство более чем в три раза. Выпускаемая бронетехника особенно востребована при выполнении задач СВО.

Представители рабочих групп совета постоянно лично посещают производственные площадки. Это позволяет быстро определить, какие нужны дополнительные решения.

Сейчас завершается корректировка технологических цепочек для повышения гарантий непрерывности в поставках отдельных комплектующих, принимаются меры для снижения дебиторской задолженности предприятий, что поможет им более активно заниматься операционной деятельностью.

В самые ближайшие сроки нужно завершить перераспределение загрузки между организациями оборонно-промышленного комплекса. Увеличить их производственные мощности, расширить возможности кооперации, а также дополнительно помочь с кадрами – как с техническим персоналом, так и с профильными специалистами.

Еще одно важное направление внимания совета – фортификация линий размещения войск. На всех необходимых рубежах оборудование районов обороны практически завершено.

Оказывается всесторонняя поддержка гражданам, жилые помещения которых утрачены либо повреждены в результате обстрелов. Мы также занимаемся восстановлением объектов инфраструктуры, в том числе социальных и транспортных.

Вчера произошла новая террористическая атака на Крымский мост. Правительственная комиссия уже занимается ликвидацией последствий этого инцидента. Строители проводят обследование состояния инфраструктуры. Важно максимально быстро восстановить возможности этой транспортной артерии. Также прошу членов Координационного совета – представителей силовых структур – по результатам анализа причин произошедшего представить предложения по вопросам, которые необходимо решить.

Что касается медицины, социальной поддержки военнослужащих. Нашим защитникам оказывается необходимая помощь, включая экстренную, неотложную, специализированную. Помогаем с медицинской реабилитацией, протезированием. Также обеспечивается поставка нужного медицинского оборудования и его техническое обслуживание, диагностирование, ремонт.

Кроме того, по поручению Президента начал работать фонд "Защитники Отечества". Во всех регионах страны созданы его филиалы.

Несмотря на санкционное давление на нашу экономику, финансирование нужд СВО осуществлено в полном объеме. Это относится и к поддержке собственно производства, и к обеспечению деятельности Вооруженных Сил, войск и воинских формирований.

Установленные Президентом дополнительные и социальные выплаты участникам операции и членам их семей должны направляться своевременно. Особо обращу внимание всех присутствующих: важно, чтобы каждый запланированный рубль дошел до наших защитников.

В части производства нужно следить еще и за тем, чтобы средства расходовались максимально эффективно. Федеральным казначейством были организованы проверки использования бюджетных ресурсов на мероприятия по проведению специальной военной операции. По их итогам общая сумма снижения цены контрактов превысила 10 млрд. руб.

В ходе сегодняшнего заседания также рассмотрим, как идет реализация ранее принятых решений.

Попрошу руководителей Минобороны, МВД, Росгвардии, ФСБ проинформировать об обеспечении подчиненных вам ведомств. Романа Артюхина, главу Федерального казначейства, – доложить о промежуточных итогах контрольных мероприятий в отношении расходования средств федерального бюджета в части СВО. А Дмитрия Григоренко – о подготовленных изменениях в межведомственный регламент взаимодействия в части планирования, реализации, мониторинга и корректировки целевых заданий".