В США считают, что ВСУ должны экономить артиллерию при наступлении

В Соединенных Штатах считают, что войска ВСУ должны экономно использовать артиллерию, пытаясь при наступлении пройти минные поля перед укреплениями российских войск, написала газета Washington Post, ссылаясь на американского чиновника высокого ранга.

Как считает собеседник газеты, войскам ВСУ "нужно быть аккуратными и расчетливыми в применении артиллерии, пока они всё еще разбираются с минными полями", потому что потребности в этой артиллерии появятся у них позже.

Контрнаступление ВСУ на артемовском, запорожском и южнодонецком направлениях началось четвертого июня. В бой пошли бригады, которые были подготовлены НАТО и вооруженные зарубежной техникой, включая немецкие танки Leopard.