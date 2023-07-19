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ТАСС

Экс-генсек НАТО Солана счел безрассудным использование кассетных боеприпасов

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Хавьер Солана
Хавьер Солана.
Источник изображения: Фото из открытых источников

Хавьер Солана также призвал к диалогу между Россией и Украиной для урегулирования конфликта

МАДРИД, 18 июля. /ТАСС/. Бывший генеральный секретарь НАТО (1995-1999) Хавьер Солана назвал во вторник безрассудством возможность использования кассетных боеприпасов. 13 июля начальник Оперативного управления Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Дуглас Симс сообщил, что Вооруженные силы Украины получили от США кассетные боеприпасы.

Солана призвал к диалогу между Россией и Украиной для урегулирования конфликта. "Я думаю, очень важно говорить, - приводит агентство EFE слова экс-генсека Североатлантического альянса. - Необязательно публично, можно, не привлекая внимания, но не может быть, чтобы единственным контактом были пули". Отвечая на вопрос о применении кассетных боеприпасов, Солана отметил: "Мне кажется, что использовать их сейчас - безрассудство". 

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Страны
Россия
США
Украина
Проекты
NATO
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