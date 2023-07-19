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ТАСС

Нидерланды намерены скоро отправить Украине отремонтированные бронемашины М113

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Американский бронетранспортер М113
Американский бронетранспортер М113.
Источник изображения: CC0 / Staff Sgt. Shane A. Cuomo, U.S. Air Force /

Нидерландский министр обороны Кайса Олленгрен отметила, что эти бронемашины можно будет использовать для транспортировки личного состава.

ТАСС, 18 июля. Нидерланды скоро поставят Украине отремонтированные бронетранспортеры (БТР) М113. Об этом во вторник заявила министр обороны Нидерландов Кайса Олленгрен.

"В ближайшее время мы поставим Украине отремонтированные бронемашины M113", - написала она в Twitter.

По словам главы Минобороны, Украина сможет использовать эти бронемашины для транспортировки личного состава.

Также Олленгрен отметила, что Нидерланды тесно сотрудничают с Бельгией и Люксембургом по вопросу поставок бронемашин. 

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Страны
Бельгия
Люксембург
Нидерланды
Украина
Продукция
M113 БТР
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