Нидерланды намерены скоро отправить Украине отремонтированные бронемашины М113

Нидерландский министр обороны Кайса Олленгрен отметила, что эти бронемашины можно будет использовать для транспортировки личного состава.

ТАСС, 18 июля. Нидерланды скоро поставят Украине отремонтированные бронетранспортеры (БТР) М113. Об этом во вторник заявила министр обороны Нидерландов Кайса Олленгрен.

"В ближайшее время мы поставим Украине отремонтированные бронемашины M113", - написала она в Twitter.

По словам главы Минобороны, Украина сможет использовать эти бронемашины для транспортировки личного состава.

Также Олленгрен отметила, что Нидерланды тесно сотрудничают с Бельгией и Люксембургом по вопросу поставок бронемашин.