Военные РФ получили экспериментальную партию минометов «Дрок»

Госкорпорация «Ростех» передала российским военным экспериментальную партию самоходных минометов 2С41 «Дрок» на базе бронемашины «Тайфун». Об этом во вторник, 18 июля, рассказали в пресс-службе «Ростеха» в Telegram-канале.

«Дрок» дает возможность вести огонь, не выходя из машины, а также оперативно покидать место, что увеличит уровень безопасности.

Прицельная дальность стрельбы данных минометов более чем в 1,5 раза превышает дальность штатных минометов «Поднос». «Дрок» имеет боевой модуль, которым можно управлять дистанционно, с пулеметом кругового вращения и оптико-электронным прицелом, также у него есть дополнительный миномет 2Б24. Орудие может работать автономно или с помощью цифровой системы.

«Задача такой техники — уничтожение живой силы и легкобронированных целей, ослепление наблюдательных пунктов, освещение территорий и создание дымовых завес», — говорится в сообщении.

Вес комплекса составляет 14 т, «Дрок» вмещает в себя до четырех человек. Дальность его стрельбы — от 100 м до 6 км.

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