Войти
Известия.ru

Военные РФ получили экспериментальную партию минометов «Дрок»

460
0
0
Источник изображения: Фото: Telegram/rostecru

Госкорпорация «Ростех» передала российским военным экспериментальную партию самоходных минометов 2С41 «Дрок» на базе бронемашины «Тайфун». Об этом во вторник, 18 июля, рассказали в пресс-службе «Ростеха» в Telegram-канале.

«Дрок» дает возможность вести огонь, не выходя из машины, а также оперативно покидать место, что увеличит уровень безопасности.

Прицельная дальность стрельбы данных минометов более чем в 1,5 раза превышает дальность штатных минометов «Поднос». «Дрок» имеет боевой модуль, которым можно управлять дистанционно, с пулеметом кругового вращения и оптико-электронным прицелом, также у него есть дополнительный миномет 2Б24. Орудие может работать автономно или с помощью цифровой системы.

«Задача такой техники — уничтожение живой силы и легкобронированных целей, ослепление наблюдательных пунктов, освещение территорий и создание дымовых завес», — говорится в сообщении.

Вес комплекса составляет 14 т, «Дрок» вмещает в себя до четырех человек. Дальность его стрельбы — от 100 м до 6 км.

18 мая стало известно о том, что российские военнослужащие получили новейший пехотный огнемет «Бородач». Он используется для ведения боя с противником в черте города. Огнемет по своим характеристикам сравним с реактивной противотанковой гранатой.

РФ продолжает проведение спецоперации по защите населения Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.


Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Ростех
Персоны
Путин Владимир
Похожие новости
25.10.2021
Иностранцы оказались поражены высокой точностью русских «Искандеров»
19.02.2019
Глава Ростеха заявил о "не очень хорошем впечатлении" от аудита ОАК
12.07.2017
Корпорация УВЗ представила бронированный бульдозер на "ИННОПРОМЕ"
02.11.2012
Действия в сфере ВТС должны быть адекватны современным условиям
16.04.2010
Двигателестроители подводят итоги
27.08.2009
Реализованные возможности
11.09.2008
Не посадишь - не взлетишь. Владимир Путин готов помочь авиаперевозчикам за счет авиастроителей
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.07 14:06
  • 53251
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 19.07 13:31
  • 3
Генерал армии США Дуглас Симс: Американские танки Abrams помогут украинской армии изменить ситуацию на поле боя
  • 19.07 12:42
  • 0
Горстка маргиналов: Кто использует нагнетание обстановки между Беларусью и Россией
  • 19.07 11:04
  • 2
Мантуров рассказал о технологических изменениях проекта Ил-112В
  • 19.07 10:24
  • 1
Минобороны Британии дополнительно направит 2,5 млрд фунтов на закупку боеприпасов и военной техники
  • 19.07 10:14
  • 1
Пентагон пообещал помочь Киеву создать современную армию
  • 19.07 10:03
  • 1
США не согласны с тем, что их поставки оружия Украине продлевают конфликт
  • 19.07 09:54
  • 1
Сийярто заявил, что условия для переговоров по Украине ухудшаются
  • 19.07 09:44
  • 1
Военный эксперт связал неудачи ВСУ с плохой работой инструкторов НАТО
  • 19.07 00:52
  • 2577
Как насчёт юмористического раздела?
  • 18.07 23:01
  • 39
Зенитный комплекс "Тор" научили бороться с ордой дронов-камикадзе
  • 18.07 19:09
  • 444
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 18.07 06:20
  • 2
Талибы сообщают, что их пригласили на московскую встречу по Афганистану
  • 18.07 01:26
  • 1
ВС РФ захватили планшет с системой «Крапива» в ходе штурма позиций ВСУ
  • 18.07 01:17
  • 1
Система обороны Севастополя "утерла нос" ВСУ, заявили в Госдуме