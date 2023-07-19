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РИА Новости

Российские танки впервые получили динамическую защиту кормовой части

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Уралвагонзавод опубликовал видео с динамической защитой кормовой части танков

МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Российские танки Т-72 после модернизации до уровня Т-72Б3М впервые стали получать динамическую защиту кормовой части, следует из опубликованного во вторник видео "Уралвагонзавода" (УВЗ, входит в Ростех).

На кадрах компании показан процесс модернизации танков Т-72 до уровня Т-72Б3М, в частности, установка модулей динамической защиты. Также показана отгрузка партии танков на железнодорожных платформах, у которых блоки динамической защиты "Реликт" впервые установлены на корме. Ранее кормовая часть российских танков, где толщина основной брони составляет всего несколько десятков миллиметров, могла прикрываться только противокумулятивными решетчатыми экранами.

Как рассказал РИА Новости один из ведущих российских военных экспертов, главред журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский, оснащение кормы российских танков динамической защитой – требование театра военных действий в рамках спецоперации.

"В рамках СВО, во-первых, применяется большое число разнообразных противотанковых средств высокой эффективности. Во-вторых, для поражения танков активно используются беспилотные летательные аппараты, несущие кумулятивные боеприпасы. В-третьих, сам характер боевых эпизодов таков, что боевые машины активно маневрируют, подходят к рубежам и отходят от них и открывают для атаки бортовые и кормовые проекции. Учитывая все три фактора, для повышения защищенности танков сегодня их защита должна быть всеракурсной. Старая концепция, предполагавшая, что танк будет встречать противника только самым защищенным местом, то есть лбом, сегодня уже не работает", - отметил эксперт.

Он добавил, что наращивание динамической защиты российских танков в рамках СВО было поэтапным. "Сперва прикрывали крышу башни "козырьками", потом нарастили бортовую защиту, удлинив до кормы бортовые экраны с динамической защитой, затем усилили защиту башни, закрыв ее блоками с ДЗ со всех сторон, в том числе сверху. Теперь ДЗ прикрыта и сама корма. То есть танки теперь получают почти всеракурсную защиту", - добавил он. Кроме того, по словам эксперта, зачастую бортовые экраны танков получают дополнительную навесную броню с динамическими элементами.

Мураховский отметил, что последнее ослабленное место – это крыша моторно-трансмиссионного отсека, однако просто навесить на нее блоки ДЗ не получится, так как они будет препятствовать отводу тепла от двигателя. "Поэтому по крыше МТО нужно проводить дополнительные конструкторские работы. Но я думаю, это также будет сделано в ближайшем будущем", - считает эксперт. Он также добавил, что необходимо внедрять комплексы активной защиты танков - "Арену-М" и "Афганит".

Как отметили ранее в УВЗ, сегодня танки семейств Т-72, Т-80 и Т-90 продолжают модифицироваться с учетом боевого опыта и пожеланий танкистов, участвующих в специальной военной операции.

Динамическая защита позволяет танкам эффективно противостоять противотанковым средствам поражения, в частности, кумулятивным боеприпасам и бронебойно-подкалиберным снарядам. При попадании в танк блок ДЗ срабатывает и контрвзрывом снижает пробивную способность атакующего боеприпаса.

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Страны
Афганистан
Россия
Продукция
Т-72
Т-72Б
Т-80
Т-90 "Владимир"
Компании
Уралвагонзавод
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