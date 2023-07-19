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ЦАМТО

Парламент Франции принял "Закон о военных программах на 2024-2030 гг."

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Военнослужащие ВС Франции
Военнослужащие ВС Франции.
Источник изображения: vpk-news.ru

ЦАМТО, 18 июля. После нескольких недель дебатов 13 июля парламентом Франции был окончательно принят "Закон о военных программах на 2024-2030 годы" (Loi de programmation militaire 2024-2030 – LPM 2024-2030).

После завершения согласования всех нюансов закона обеими палатами французского парламента Национальное собрание одобрило его 12 июля 244 голосами "за" при 37 "против". Сенат Франции принял закон 13 июля 317 голосами "за" при 13 "против".

Как заявил в этой связи министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню, "принят закон о модернизации и реформировании вооруженных сил, который позволит противостоять существующим и перспективным угрозам, гарантировать надежность ядерного сдерживания, лучше оснащать и обучать личный состав".

Как заявлено, в условиях конфликта на Украине закон предполагает выделение вооруженным силам в течение следующих семи лет 413,3 млрд. евро. Таким образом, затраты на военные нужды возрастут на 118 млрд. евро (на 40%) по сравнению с предыдущим семилетним периодом. Это позволит реализовать цель увеличения оборонных расходов до 2% от ВВП в течение срока действия закона.

В законе отмечено сохранение и даже усиление существующих угроз, таких как ужесточение конкуренции между великими державами, о чем свидетельствует, в частности, возвращение конфликта высокой интенсивности в европейский регион. В связи с этим, LPM 2024-2030 определяет сдерживание как краеугольный камень оборонной политики Франции.

Закон учитывает и появление новых зон конфликтов, таких как киберпространство, космос и морские глубины. Так, 6 млрд. евро будут направлены на обновление и укрепление космического потенциала вооруженных сил. Бюджет, необходимый для защиты от киберугроз, будет увеличен в три раза. Возможности наблюдения ВМС Франции будут расширены на "неизведанные пространства", в т.ч. действия на глубинах до 6000 м.

Также будет сделан акцент на важности подготовки населения к обороне страны. Столкнувшись с возвращением войны в Европу, поставлена задача обеспечения к 2035 году наличия одного резервиста на двух действующих военнослужащих. Также важное внимание будет уделено закупкам боеприпасов, организации надежных цепочек поставок материальных средств и техническому обслуживанию ВиВТ.

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