ОДК повысила ресурсные показатели двигателей ТВ7-117В для вертолетов Ми-38

Москва. 18 июля. ИНТЕРФАКС - ОДК-Климов (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию "Ростеха") повысил ресурсные показатели вертолетных двигателей ТВ7-117В, сообщили в пресс-службе ОДК.

"ОДК-Климов планово увеличил количество циклов работы мотора для обеспечения программы вертолетов Ми-38 холдинга "Вертолеты России", испытаний и дальнейшей серийной эксплуатации", - заявили в пресс-службе.

Там отметили, что по результатам проведенных работ от Росавиации получено одобрение главного изменения.

"Двигатель ТВ7-117В предназначен для многоцелевых вертолетов типа Ми-38. Одобрения главных изменений типовой конструкции, полученные в этом месяце, направлены на расширение условий эксплуатации двигателей ТВ7-117В", - сказал генеральный конструктор ОДК-Климов Всеволод Елисеев, которого процитировали в пресс-службе.