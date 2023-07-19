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Интерфакс-АВН

ОДК повысила ресурсные показатели двигателей ТВ7-117В для вертолетов Ми-38

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Ми-38 с ТВ7-117В
Третий опытный прототип нового многоцелевого вертолета Ми-38, оснащенного российскими двигателями ТВ7-117В.
Источник изображения: http://www.russianhelicopters.aero/

Москва. 18 июля. ИНТЕРФАКС - ОДК-Климов (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию "Ростеха") повысил ресурсные показатели вертолетных двигателей ТВ7-117В, сообщили в пресс-службе ОДК.

"ОДК-Климов планово увеличил количество циклов работы мотора для обеспечения программы вертолетов Ми-38 холдинга "Вертолеты России", испытаний и дальнейшей серийной эксплуатации", - заявили в пресс-службе.

Там отметили, что по результатам проведенных работ от Росавиации получено одобрение главного изменения.

"Двигатель ТВ7-117В предназначен для многоцелевых вертолетов типа Ми-38. Одобрения главных изменений типовой конструкции, полученные в этом месяце, направлены на расширение условий эксплуатации двигателей ТВ7-117В", - сказал генеральный конструктор ОДК-Климов Всеволод Елисеев, которого процитировали в пресс-службе.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ми-38
ТВ7-117
Компании
Вертолеты России
Климов
ОДК УК
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