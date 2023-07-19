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ТАСС

Генерал ВСУ признал, что невозможно добиться быстрых результатов контрнаступления

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Командующий сухопутными войсками Украины Александр Сырский
Командующий сухопутными войсками Украины Александр Сырский.
Источник изображения: © AP Photo / Vadim Ghirda

По словам Александра Сырского, продвижение ВСУ "действительно идет не так быстро, как хотелось бы"

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский признал, что украинская армия не в состоянии добиться быстрых результатов контрнаступления.

"Мы хотели бы получить очень быстрые результаты. Но на самом деле это практически невозможно", - заявил он в интервью британской вещательной корпорации Би-би-си.

По словам Сырского, продвижение ВСУ "действительно идет не так быстро, как хотелось бы". Генерал также заявил, что американские кассетные боеприпасы, которые уже прибыли на Украину, "будут готовы к использованию в течение нескольких дней".

Наличие проблем у Украины отмечали и в США - американский лидер Джо Байден со ссылкой на военных НАТО заявлял, что проведение наступления является для украинской армии сложной задачей.

Как сообщали в Минобороны РФ, украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. 11 июля министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что потери личного состава ВСУ с начала контрнаступления превысили 26 тыс. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что украинские войска не имеют успеха ни на одном направлении. 

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