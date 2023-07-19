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РИА Новости

ВКС получили очередную партию истребителей Су-35С

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Многоцелевой истребитель Су-35 ВКС России
Многоцелевой истребитель Су-35 ВКС России.
Источник изображения: © РИА Новости

Мишустин: очередную партию истребителей Су-35С передали Минобороны в конце июня

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Очередная партия истребителей Су-35С была передана министерству обороны РФ в конце прошлого месяца, уже изготавливаются следующие машины, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании координационного совета по обеспечению потребностей ВС РФ во вторник.

"Контроль за своевременным исполнением гособоронзакза - это одно из важнейших направлений усилий нашего совета. Неукоснительному соблюдению сроков выполнения плана графика уделяется пристальное внимание. В конце прошлого месяца, например, авиастроители передали министерству обороны очередную партию новых самолетов Су-35С. Уже изготавливаются следующие машины", - сказал Мишустин.

Также он рассказал, что "Уралвагонзавод" уже отгрузил плановую партию танков Т90М "Прорыв" и Т-72Б3М.

"За последний год предприятие набрало хороший темп, нарастило производство более чем в три раза, и выпускаемая бронетехника особенно востребована при выполнении задач СВО", - сказал Мишустин.

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Страны
Россия
Продукция
Су-35С
Т-72
Т-72Б
Компании
Минoбороны РФ
Уралвагонзавод
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