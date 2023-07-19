Войти
ТАСС

WP: США считают контрнаступление Украины недостаточно мощным

457
0
0
Военнослужащие ВС Украины
Военнослужащие ВС Украины.
Источник изображения: belvpo.com

По словам источников газеты, через пять недель операции украинские силы "пытаются ослабить российскую оборону артиллерийскими и ракетными залпами, а также отправляют небольшие группы саперов на обширные минные поля, которые составляют внешнее кольцо обороны противника"

ВАШИНГТОН, 18 июля. /ТАСС/. США считают, что Киеву не удается провести крупномасштабные операции, которые могут обеспечить прорыв в контрнаступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом во вторник со ссылкой на источники сообщила газета The Washington Post.

Как указывает газета, через пять недель операции украинские силы "пытаются ослабить российскую оборону артиллерийскими и ракетными залпами, а также отправляют небольшие группы саперов на обширные минные поля, которые составляют внешнее кольцо обороны противника". При этом темпы прогресса "в трех основных областях вдоль обширной линии фронта длиной в 600 миль (около тыс. км - прим. ТАСС) вызвали опасения в странах Запада в связи с тем, что правительство президента Владимира Зеленского может не нанести столь мощный удар, какой ожидался", пишет The Washington Post со ссылкой на источники в американском правительстве.

По информации газеты, западные официальные лица и аналитики полагают, что до сих пор украинские военные придерживались подхода, основанного на истощении "транспортных и логистических объектов в тылу российских позиций вместо того, чтобы проводить то, что западные военные официальные лица называют общевойсковыми операциями, включающими скоординированные маневры больших групп танков, бронетехники, пехоты, артиллерии и иногда авиации".

В свою очередь украинские военачальники сетуют на недостаточную поддержку с воздуха и необходимость избегать ненужных потерь в борьбе с противником, подчеркивает The Washington Post. Указывается также, что "для сохранения живой силы Украина задействовала в текущей кампании лишь четыре из дюжины обученных бригад". 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Похожие новости
10.07.2023
Члены конгресса США выступили против передачи кассетных боеприпасов Украине
07.03.2023
В Китае сделали "необычное предложение" США — помочь России в борьбе с НАТО
10.11.2022
Польские САУ Krab на Украине стреляют полувековыми "протухшими" снарядами
27.06.2022
На саммите БРИКС в этом году все иначе: в нем участвует Путин
04.02.2022
Шойгу заявил, что в Москве ценят линию Лукашенко на противостояние деструктивной политике Запада
06.11.2018
Привет из России: Ту-142 создал нештатную ситуацию в НАТО
05.11.2014
Беззащитные рубежи космоса
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.07 14:06
  • 53251
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 19.07 13:31
  • 3
Генерал армии США Дуглас Симс: Американские танки Abrams помогут украинской армии изменить ситуацию на поле боя
  • 19.07 12:42
  • 0
Горстка маргиналов: Кто использует нагнетание обстановки между Беларусью и Россией
  • 19.07 11:04
  • 2
Мантуров рассказал о технологических изменениях проекта Ил-112В
  • 19.07 10:24
  • 1
Минобороны Британии дополнительно направит 2,5 млрд фунтов на закупку боеприпасов и военной техники
  • 19.07 10:14
  • 1
Пентагон пообещал помочь Киеву создать современную армию
  • 19.07 10:03
  • 1
США не согласны с тем, что их поставки оружия Украине продлевают конфликт
  • 19.07 09:54
  • 1
Сийярто заявил, что условия для переговоров по Украине ухудшаются
  • 19.07 09:44
  • 1
Военный эксперт связал неудачи ВСУ с плохой работой инструкторов НАТО
  • 19.07 00:52
  • 2577
Как насчёт юмористического раздела?
  • 18.07 23:01
  • 39
Зенитный комплекс "Тор" научили бороться с ордой дронов-камикадзе
  • 18.07 19:09
  • 444
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 18.07 06:20
  • 2
Талибы сообщают, что их пригласили на московскую встречу по Афганистану
  • 18.07 01:26
  • 1
ВС РФ захватили планшет с системой «Крапива» в ходе штурма позиций ВСУ
  • 18.07 01:17
  • 1
Система обороны Севастополя "утерла нос" ВСУ, заявили в Госдуме