Литовкин: неудачи ВСУ связаны с плохой подготовкой украинских военных инструкторами НАТО

Неудачи Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поле боя связаны с плохой подготовкой украинских военных инструкторами НАТО. Об этом 18 июля «Известиям» сообщил военный обозреватель полковник в отставке Виктор Литовкин.

Так он прокомментировал заявление старшего научного сотрудника — консультанта лондонского Международного института стратегических исследований Франца-Стефана Гади изданию Der Tagesspiegel о том, что ВСУ несут большие потери, так как не умеют проводить общевойсковые операции.

«Это одна из причин, безусловно. Но вопрос в том, что ВСУ действуют под руководством американских и натовских инструкторов. Получается, что если ВСУ не умеют проводить эти операции, значит не умеют их проводить натовские и американские инструкторы», — сказал Литовкин.

Эксперт подчеркнул, что НАТО ранее никогда не встречалось с армией, равной ей по силе.

«Поэтому они не в состоянии прорывать, например, глубоко эшелонированную оборону, они не знают, как это делается. Они попытались привить свои методики украинской армии, поэтому украинская армия тоже не может прорвать глубоко эшелонированную оборону, которую выстроили наши Вооруженные силы», — заключил он.

15 июля газета The New York Times, ссылаясь на американских и европейских чиновников, написала, что за первые две недели контрнаступления было уничтожено или повреждено до 20% вооружения украинских сил в зоне боевых действий. Отмечается, что среди потерь были западные боевые машины — танки и бронетранспортеры.

Тогда же военный полковник США Дуглас Макгрегор заявил, что Зеленский пытается скрыть, что войска страны потеряли 26 тыс. человек в ходе контрнаступления. По его мнению, сейчас украинского лидера может спасти из сложившейся ситуации лишь участие в конфликте какой-либо третьей стороны.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.