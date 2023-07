Военный эксперт связал неудачи ВСУ с плохой работой инструкторов НАТО

№1

Напомню некоторые факты истории,в которых участвовали инструктора США/НАТО.С 2003 они тренировали и вооружали армию Грузии.В 2008 инструктора США/НАТО сверкали своими пятками храбро бегущим следом грузинским военным.Сколько там лет эти инструктора США/НАТО тренировали новую армию Ирака,которая бежала от запрещенного в России ИГИЛ бросая военную технику?Но само славно эти инструктора поработали в Афганистане.Мне надолго запомнился случай,когда английский спецназ бежал из Афганистана натянув на себя женскую паранджу."SAS soldiers escaped Taliban by wearing burqas and claiming to be 'devout women'"И вот теперь мы наблюдаем итог их многолетней деятельности на Украине."Контрнаступ"."Что они не делают – Не идут дела! Видно в понедельник Их мама родила! "(с)