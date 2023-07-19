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Известия.ru

Мишустин анонсировал рост объема поставок в ВС РФ истребителей пятого поколения

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Планируется увеличение объема поставок в Вооруженные силы (ВС) РФ истребителей пятого поколения. Об этом 18 июля заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин в ходе заседания Координационного совета по обеспечению потребностей ВС РФ, других войск, воинских формирований и органов.

«Планируется увеличить объемы поставок истребителей пятого поколения», — сказал премьер-министр.

Также Мишустин отметил, что в конце прошлого месяца авиастроители предали Минобороны очередную партию новых самолетов Су-35С. Ведется работа над новыми самолетами данного типа.

Ранее, 13 июля, вторая за текущий год партия новых истребителей поколения «4++» Су-35С была передана Министерству обороны РФ. Воздушные машины изготовил Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им. Ю.А. Гагарина Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в ГК «Ростех») в рамках гособоронзаказа с опережением графиков поставки.

В июне генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь также отмечал, что в текущем году увеличатся объемы поставок в ВКС России истребителей пятого поколения Су-57.

В декабре 2022 года Комсомольский-на-Амуре авиационный завод (КнААЗ) поставил Минобороны России очередную партию Су-57. Гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов тогда назвал Су-57 будущим российской боевой авиации.


Су-57 — российский многофункциональный истребитель пятого поколения. Он создан с применением технологий малозаметности и способен вести бой с любыми истребителями противника, а также уничтожать наземные и надводные цели противника.

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Страны
Россия
Продукция
ПАК ФА
Су-35С
Компании
КнААЗ Гагарина
Минoбороны РФ
ОАК
Ростех
Персоны
Слюсарь Юрий
Чемезов Сергей
Проекты
Истребитель 5 поколения
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