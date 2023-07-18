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Fontton Group отзывы: в чем секрет популярности брокера?

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Fontton Group — это торговая платформа, которая лучше всего подходит для трейдеров Forex и CFD, желающих иметь выбор финансовых активов. Диапазон предложений широк. Он включает индексы, ценные бумаги, товары, криптовалюты и Форекс, что гораздо больше, чем у брокеров того же уровня. По отзывам о Fontton Group, трейдеры, использующие скальпинг и другие быстрые методы торговли, обнаружат, что они получают большую часть прибыли. А владельцы премиальных аккаунтов, торгующие большими объемами, порадуются справедливым комиссиям, поскольку все их приказы исполняются сквозным методом STP.

Fontton Group отзывы

Отзывы о Fontton Group:мнение клиентов

Отзывы о Fontton Group уже не редкость в Рунете. Проще всего их обнаружить на следующих ресурсах:

Авторы отзывов о Fontton Group не скрывают, что им комфортно торговать с брокером всеми классами активов. Для любого инструмента компания предусмотрела оптимальные условия в части спредов и комиссий.

А еще брокер отличается редкой честностью. За три года работы он ни разу не отказал клиенту в выводе средств, ни разу не вышел за рамки установленных сроков вывода (три дня). И это прекрасно характеризует платформу и заставляет ее пользователей оставлять все больше положительных отзывов о Fontton Group в Сети.

Работа в правом поле Fontton Group

Брокерская фирма зарегистрирована в Великобритании в 2020 году. Основатели бизнеса прекрасно понимали, что время офшорных брокеров безвозвратно ушло. Современные онлайн-трейдеры предпочитают хорошо регулируемых финансовых посредников.

Британская брокерская платформа имеет все необходимые разрешительные документы для оказания финансово-посреднических услуг в любой точке мира. Регулятором выступает FCA. А его требования — едва ли не самые жесткие в отрасли. Здесь учтено все: и внушительный страховой фонд, и хранение депозитов клиентов на сегрегированных счетах, и время ответа на любую жалобу инвестора и даже точное количество поставщиков ликвидности, необходимое для прозрачного ценообразования.

Отзывы о Fontton Group подтверждают, что брокер действительно не нарушает законов и придерживается отраслевых этических норм.

Условия Fontton Group

Любой вновь зарегистрировавшийся на платформе инвестор получает доступ к условиям исключительного качества. Это:

  • более 500 торговых инструментов;
  • действительно узкие спреды и разумные свопы;
  • 6 типов учетных записей, в том числе с исламскими счетами;
  • гибкое кредитное плечо до 400:1;
  • объемы от микролота;
  • депозиты от 250 долларов США с возможностью пополнения кредитными/дебетовыми картами, Биткоинами и стейблкоинами, Qiwi, Skrill, Paypal, SEPA и т.п.;
  • быстрый вывод средств (от 1 часа до 3-х дней);
  • отсутствие скрытых комиссий.

А еще инвесторам доступно отличное образование, ежедневные аналитические материалы, точные прогнозы и даже персональное сопровождение сделок.

Программное обеспечение

Клиенты британского брокера могут торговать с любого устройства, которое есть под рукой, без потери качества. Все версии торгового терминала собственной разработки компании взаимозаменяемы и одинаково мощны и функциональны.

И если на ПК или мобильный телефон программа предварительно скачивается прямо с сайта онлайн-брокера, то самая популярная версия ПО, согласно отзывам о Fontton Group, позволяет торговать прямо из браузера без загрузки.

Программное обеспечение отличается:

  • удобной навигацией;
  • возможностью торговать в один клик;
  • корректными настраиваемыми графиками, отображающими цены в режиме реального времени;
  • большим выбором технических индикаторов (трендовые, осцилляторы, объема, настроений, именные);
  • встроенной новостной лентой и экономическим календарем с комментариями экспертов;
  • многоэкранностью.

С британским онлайн-брокером очень удобно инвестировать в любой финансовый инструмент, создавать списки наблюдений, устанавливать отложенные и стоп-ордера.

Обучение

Обучающий раздел сайта, по отзывам о Fontton Group, наполнен полезным контентом. К услугам трейдеров — электронные учебники, статьи, видеоматериалы.

Команда профессионалов проводит регулярные вебинары на многих языках, в том числе и русском. Специалисты делятся своими знаниями и предлагают открывать совместные сделки, 90% из которых приносят прибыль.

Владельцам премиальных аккаунтов (от 50 тысяч долларов США) доступны индивидуальные консультации и формирование персональных инвестиционных портфелей. А новички могут воспользоваться услугами личного помощника, который всегда на связи.

Учится на британской платформе под руководством трейдеров экстра-класса легко и приятно. Так, во всяком случае, считают авторы отзывов о Fontton Group.

Техподдержка

Ни один онлайн-брокер не достигнет популярности, если его служба поддержки клиентов работает из рук вон. Поэтому один из самых многочисленных отделов брокерской фирмы — колл-центр. Его специалисты решают поставленные клиентами задачи в кратчайшие сроки.

Чтобы связаться с сотрудником, не обязательно звонить по телефону. Задать вопрос можно в чате, в электронном письме или даже в соцсети. И сомневаться не стоит — ответ придет очень быстро.

Заключение

За три года деятельности Fontton Group приобрел множество активных пользователей. Инвесторы охотно регистрируются на платформе абсолютно регулируемого брокера, чтобы уверенно торговать, не беспокоясь о собственных капиталах. Онлайн-брокер обеспечивает именно такую торговую среду, которая позволяет сосредоточиться исключительно на торговле и развитии. И это — основной секрет популярности британской брокерской фирмы.

  • В новости упоминаются
Кредитование
Страны
Великобритания
США
Проекты
2020-й год
Блокчейн
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