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ЦАМТО

Концерн Rheinmetall получил заказы на производство боеприпасов на сумму 1,3 млрд. евро

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/dpa/Philipp Schulze

ЦАМТО, 18 июля. Немецкий концерн Rheinmetall объявил на своем сайте 18 июля о получении двух новых заказов от Бундесвера на производство 155-мм артиллерийских боеприпасов общей стоимостью 1,3 млрд. евро.

"Необходимость пополнения складов боеприпасов вооруженных сил в результате войны на Украине привела к получению концерном Rheinmetall крупных заказов на артиллерийские боеприпасы. Бундесвер сделал заказ Rheinmetall на поставку партии боевых и учебных артиллерийских боеприпасов на общую сумму около 1,3 млрд. евро", – говорится в заявлении компании.

Всего планируется поставка нескольких сотен тысяч боеприпасов разных типов, а также взрывателей и метательных зарядов.

Заказ должен быть полностью выполнен к 2029 году. При этом первая поставка боеприпасов стоимостью в 127 млн. евро должна состояться в ближайшее время.

Как напоминает агентство, на прошлой неделе Rheinmetall сообщал об увеличении уже существующего заказа на 120-мм танковые боеприпасы до 4 млрд. евро.

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Страны
Германия
Украина
Компании
Rheinmetall
Проекты
Военные учения
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