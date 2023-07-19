Российские военные получили первую партию скорострельных минометов "Дрок"

"Ростех" передал первую партию скорострельных минометов "Дрок" в российские войска

МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Первая экспериментальная партия новых самоходных 82-миллиметровых миномётов "Дрок" с увеличенной скорострельностью и способных за рекордно короткое время переходить в положение готовности к стрельбе, передана в российские войска, сообщили журналистам в пресс-службе "Ростеха".

"Ростех" передал в войска первую экспериментальную партию новых самоходных минометов 2С41 "Дрок". Комплекс создан на базе бронеавтомобиля "Тайфун" и позволяет вести огонь, не покидая машину. Переход техники из походного положения в боевое занимает менее минуты, это помогает быстро уходить от огня противника и повышает безопасность экипажа", - говорится в сообщении.

"Дрок" представляет собой 82-миллиметровый минометный модуль на полноприводном четырёхколёсном шасси бронеавтомобиля "Тайфун". Орудие смонтировано в броневой башне, машина укомплектована механизированными приводами наведения и современной системой управления огнём.

Как утверждают разработчики, прицельная дальность стрельбы 2С41 более чем в полтора раза выше, чем у миномётов 2Б14 "Поднос". Кроме того, "Дрок" оснащён дистанционно управляемым боевым модулем с пулемётом кругового вращения и оптико-электронным прицелом, а также дополнительным носимым миномётом 2Б24, который пеший расчёт может применять вне машины. Цифровая система обеспечивает самоходному миномёту как защищенное информационное взаимодействие с машинами управления, так и возможность автономной работы.

Индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии "Ростеха" Бекхан Оздоев, слова которого приводит пресс-служба, назвал одним из основных преимуществ нового миномёта высокую скорострельность. По его словам, машина может делать более 10 выстрелов в минуту, а боекомплект при этом вмещает свыше 40 мин.

"Кроме того, миномёт имеет хорошую противопульную и противоминную защиту и обладает маневренностью, которая позволяет быстро уходить от огня противника. Задача такой техники - уничтожение живой силы и легкобронированных целей, ослепление наблюдательных пунктов, освещение территорий и создание дымовых завес", - добавил Оздоев.