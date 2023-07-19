Войти
РИА Новости

Российские военные получили первую партию скорострельных минометов "Дрок"

511
0
+1
82-миллиметровый самоходный миномет "Дрок" на базе бронеавтомобиля "Тайфун-ВДВ"
82-миллиметровый самоходный миномет "Дрок" на базе бронеавтомобиля "Тайфун-ВДВ".
Источник изображения: © РИА Новости / Андрей Коц

"Ростех" передал первую партию скорострельных минометов "Дрок" в российские войска

МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Первая экспериментальная партия новых самоходных 82-миллиметровых миномётов "Дрок" с увеличенной скорострельностью и способных за рекордно короткое время переходить в положение готовности к стрельбе, передана в российские войска, сообщили журналистам в пресс-службе "Ростеха".

"Ростех" передал в войска первую экспериментальную партию новых самоходных минометов 2С41 "Дрок". Комплекс создан на базе бронеавтомобиля "Тайфун" и позволяет вести огонь, не покидая машину. Переход техники из походного положения в боевое занимает менее минуты, это помогает быстро уходить от огня противника и повышает безопасность экипажа", - говорится в сообщении.

"Дрок" представляет собой 82-миллиметровый минометный модуль на полноприводном четырёхколёсном шасси бронеавтомобиля "Тайфун". Орудие смонтировано в броневой башне, машина укомплектована механизированными приводами наведения и современной системой управления огнём.

Как утверждают разработчики, прицельная дальность стрельбы 2С41 более чем в полтора раза выше, чем у миномётов 2Б14 "Поднос". Кроме того, "Дрок" оснащён дистанционно управляемым боевым модулем с пулемётом кругового вращения и оптико-электронным прицелом, а также дополнительным носимым миномётом 2Б24, который пеший расчёт может применять вне машины. Цифровая система обеспечивает самоходному миномёту как защищенное информационное взаимодействие с машинами управления, так и возможность автономной работы.

Индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии "Ростеха" Бекхан Оздоев, слова которого приводит пресс-служба, назвал одним из основных преимуществ нового миномёта высокую скорострельность. По его словам, машина может делать более 10 выстрелов в минуту, а боекомплект при этом вмещает свыше 40 мин.

"Кроме того, миномёт имеет хорошую противопульную и противоминную защиту и обладает маневренностью, которая позволяет быстро уходить от огня противника. Задача такой техники - уничтожение живой силы и легкобронированных целей, ослепление наблюдательных пунктов, освещение территорий и создание дымовых завес", - добавил Оздоев.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
2Б14 Поднос
Похожие новости
08.11.2022
Поиск без системы: ВФУ пытаются нащупать слабое место в российской обороне
31.08.2021
Новейший броневик для спецназа К-4386 вооружили "Кордом, ПТРК и "Подносом"
30.07.2019
Смертоносными "Подносами" вооружили специальные джипы ВДВ "Нива" 4х4
24.03.2014
Российская армия должна стать более гибкой и лучше оснащенной
10.07.2009
В Нижнем Тагиле открылась 7-я международная выставка вооружений военной техники и боеприпасов
14.07.2008
Все флаги в гости к нам!
01.07.2008
Буревестник
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.07 14:06
  • 53251
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 19.07 13:31
  • 3
Генерал армии США Дуглас Симс: Американские танки Abrams помогут украинской армии изменить ситуацию на поле боя
  • 19.07 12:42
  • 0
Горстка маргиналов: Кто использует нагнетание обстановки между Беларусью и Россией
  • 19.07 11:04
  • 2
Мантуров рассказал о технологических изменениях проекта Ил-112В
  • 19.07 10:24
  • 1
Минобороны Британии дополнительно направит 2,5 млрд фунтов на закупку боеприпасов и военной техники
  • 19.07 10:14
  • 1
Пентагон пообещал помочь Киеву создать современную армию
  • 19.07 10:03
  • 1
США не согласны с тем, что их поставки оружия Украине продлевают конфликт
  • 19.07 09:54
  • 1
Сийярто заявил, что условия для переговоров по Украине ухудшаются
  • 19.07 09:44
  • 1
Военный эксперт связал неудачи ВСУ с плохой работой инструкторов НАТО
  • 19.07 00:52
  • 2577
Как насчёт юмористического раздела?
  • 18.07 23:01
  • 39
Зенитный комплекс "Тор" научили бороться с ордой дронов-камикадзе
  • 18.07 19:09
  • 444
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 18.07 06:20
  • 2
Талибы сообщают, что их пригласили на московскую встречу по Афганистану
  • 18.07 01:26
  • 1
ВС РФ захватили планшет с системой «Крапива» в ходе штурма позиций ВСУ
  • 18.07 01:17
  • 1
Система обороны Севастополя "утерла нос" ВСУ, заявили в Госдуме