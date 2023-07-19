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ТАСС

Частный спутник-сервер поможет провести соревнования по хакингу со взломом ИИ

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Вид на Землю из космоса
Вид на Землю из космоса.
Источник изображения: rostec.ru

Аппарат размером чуть больше спичечного коробка станет ключевым элементом состязаний

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Российские частные компании организуют летом соревнования по спортивному хакингу с помощью малого спутника, запущенного на орбиту в конце июня. Об этом сообщили ТАСС в компании RuVDS.

"RuVDS и Positive Technologies <...> запустили состязания по спортивному хакингу, <...> ключевым элементом которых станет спутник-сервер. Космический аппарат <...> с 18 июля начнет передавать на Землю сигналы, расшифровка которых станет ключом к прохождению всех этапов соревнований", - отметили в компании.

Там уточнили, что состязания будут включать семь заданий, в том числе участникам предстоит взломать систему искусственного интеллекта на основе языковой модели ChatGPT.

Как пояснил основатель и генеральный директор хостинг-провайдера RuVDS Никита Цаплин, соревнования будут длиться порядка 90 часов. "Конкурсантам предстоит найти свое первое задание в наших социальных сетях, на сайте спутника-сервера RuVDS или информационных площадках. Отдельно отмечу, что задания разрабатывались таким образом, чтобы объединить интересы самой разной аудитории - от радиолюбителей до ветеранов подобных соревнований", - отметил он.

В компании также добавили, что в основу задач лег опыт создания кибербитвы Standoff, организованной компанией Positive Technologies.

Спутник-сервер RuVDS размером чуть больше спичечного коробка был запущен на ракете-носителе "Союз-2.1б" 27 июня. В начале июля с его помощью успешно протестирована услуга хостинга с орбитального сервера. 

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Страны
Россия
Проекты
AI
Союз-2 РН
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