Аналоговый боевой беспилотник «Кукушка» создали в Екатеринбурге

Аналоговый дрон «Кукушка» создали в Екатеринбурге для разведки и атаки вражеских позиций в зоне проведения спецоперации (СВО), информирует 18 июля портал E1.RU.

Устройством управляют с пульта, оно может нести одновременно три боеприпаса. Дальность приема составляет 4 км, БПЛА под нагрузкой развивает скорость 60–65 км/ч, а его вес чуть больше 1 кг.

«Стоимость одного дрона составляет около 200 тыс. рублей», — говорится на сайте.

Предприниматель Павел, один из создателей беспилотника, сообщил порталу, что на данный момент создано два прототипа: первый уже испытали, он готов к серийному производству, второй готовят к патентованию, пишет «Газета.Ru». Собеседник E1.RU подчеркнул, что «Кукушка» востребована для СВО.

14 июня гендиректор центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин сообщил о создании всепогодного FPV-дрона. Он указал на важность этой особенности в работе военных, потому что враг не ждет, что к нему что-то прилетит по воздуху «во время шквалистого ветра и дождя с градом».

26 мая президент концерна «Калашников» Алан Лушников сообщил о создании дивизиона собственных БПЛА и о расширении производства дронов в несколько раз. Он отметил, что «Калашников» консолидировал все свои мощности для производства и разработки беспилотников.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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