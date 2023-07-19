Войти
Известия.ru

Аналоговый боевой беспилотник «Кукушка» создали в Екатеринбурге

504
0
0
Источник изображения: Фото: E1.RU

Аналоговый дрон «Кукушка» создали в Екатеринбурге для разведки и атаки вражеских позиций в зоне проведения спецоперации (СВО), информирует 18 июля портал E1.RU.

Устройством управляют с пульта, оно может нести одновременно три боеприпаса. Дальность приема составляет 4 км, БПЛА под нагрузкой развивает скорость 60–65 км/ч, а его вес чуть больше 1 кг.

«Стоимость одного дрона составляет около 200 тыс. рублей», — говорится на сайте.

Предприниматель Павел, один из создателей беспилотника, сообщил порталу, что на данный момент создано два прототипа: первый уже испытали, он готов к серийному производству, второй готовят к патентованию, пишет «Газета.Ru». Собеседник E1.RU подчеркнул, что «Кукушка» востребована для СВО.

14 июня гендиректор центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин сообщил о создании всепогодного FPV-дрона. Он указал на важность этой особенности в работе военных, потому что враг не ждет, что к нему что-то прилетит по воздуху «во время шквалистого ветра и дождя с градом».

26 мая президент концерна «Калашников» Алан Лушников сообщил о создании дивизиона собственных БПЛА и о расширении производства дронов в несколько раз. Он отметил, что «Калашников» консолидировал все свои мощности для производства и разработки беспилотников.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Персоны
Путин Владимир
Проекты
БПЛА
Похожие новости
21.04.2023
Проверка по Тихому: опробована обновленная система обороны Камчатки
05.08.2019
В Госдуме обвинили США в попытке втянуть Россию в гонку вооружений
18.07.2019
Почему на форуме "Армия-2019" не оказалось сенсаций
09.08.2017
США побомбят Филиппины
03.08.2017
День Воздушно-десантных войск РФ. Досье
17.07.2017
Договор о РСМД: быть или не быть
08.09.2014
Вашингтон не держит слово
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.07 14:06
  • 53251
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 19.07 13:31
  • 3
Генерал армии США Дуглас Симс: Американские танки Abrams помогут украинской армии изменить ситуацию на поле боя
  • 19.07 12:42
  • 0
Горстка маргиналов: Кто использует нагнетание обстановки между Беларусью и Россией
  • 19.07 11:04
  • 2
Мантуров рассказал о технологических изменениях проекта Ил-112В
  • 19.07 10:24
  • 1
Минобороны Британии дополнительно направит 2,5 млрд фунтов на закупку боеприпасов и военной техники
  • 19.07 10:14
  • 1
Пентагон пообещал помочь Киеву создать современную армию
  • 19.07 10:03
  • 1
США не согласны с тем, что их поставки оружия Украине продлевают конфликт
  • 19.07 09:54
  • 1
Сийярто заявил, что условия для переговоров по Украине ухудшаются
  • 19.07 09:44
  • 1
Военный эксперт связал неудачи ВСУ с плохой работой инструкторов НАТО
  • 19.07 00:52
  • 2577
Как насчёт юмористического раздела?
  • 18.07 23:01
  • 39
Зенитный комплекс "Тор" научили бороться с ордой дронов-камикадзе
  • 18.07 19:09
  • 444
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 18.07 06:20
  • 2
Талибы сообщают, что их пригласили на московскую встречу по Афганистану
  • 18.07 01:26
  • 1
ВС РФ захватили планшет с системой «Крапива» в ходе штурма позиций ВСУ
  • 18.07 01:17
  • 1
Система обороны Севастополя "утерла нос" ВСУ, заявили в Госдуме