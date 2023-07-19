Республика Корея намерена существенно увеличить экспорт ПВН

ЦАМТО, 18 июля. В 2027 году Южная Корея рассчитывает экспортировать ПВН на сумму 29,7 трлн. вон (23,4 млрд. долл.), что на 87% больше по сравнению с 15,9 трлн. вон в 2021 году.

Об этом сообщают южнокорейские СМИ со ссылкой на данные государственного аналитического центра.

По информации Korea Times, к 2027 году в оборонной отрасли будет создано 69 тыс. рабочих мест, что более чем вдвое превышает показатель 2021 года, составляющий 33 тыс. человек.

Корейский институт экономики промышленности и торговли (KIET), который провел исследование по запросу Федерации корейской промышленности (FKI), заявил, что высокие цифры поднимут позицию Южной Кореи в списке мировых оборонных держав с текущего восьмого на четвертое место.

В отчете говорится, что в прошлом году оборонный экспорт Южной Кореи составил 17,3 млрд. долл. (речь идет о заключенных контрактах, а не фактическом экспорте ПВН, – прим ЦАМТО), что почти в шесть раз больше, чем в 2020 году, когда он составлял 3 млрд. долл.

Экспорт истребителей, танков и артиллерийского вооружения южнокорейского производства только в Польшу за последний год превысил 600 млрд. вон. Общий объем торговли между Южной Кореей и Польшей в 2022 году достиг рекордного уровня в 8,95 млрд. долл.

Экспорт танков и другой бронетехники из Кореи в Польшу за первые четыре месяца этого года составил 255 млн. долл. Это уже превысило весь прошлогодний экспорт указанной продукции на 201 млн. долл.

FKI заявила, что перспективы роста оборонного рынка остаются "радужными", чему способствует возросший спрос со стороны Саудовской Аравии, Египта и Индии.

В отчете указано, что рост экспорта Республики Кореи на эти рынки, в свою очередь, будет значительным при условии, что зарубежная экспансия страны и национальное производство ключевых продуктов будут стимулироваться своевременным пересмотром торговой и оборонной политики.

В частности, Республика Корея должна развивать дипломатические отношения со странами, выражающими заинтересованность в укреплении деловых связей в сфере обороны.

Посольства, Корейское агентство содействия торговле и инвестициям KOTRA (Korea Trade-Investment Promotion Agency) и частные оборонные компании должны как можно скорее мобилизовать усилия для создания "мощной национальной базы".

Также властям рекомендовано укреплять двусторонние технологические связи с США и создать систему, посредством которой будет организована передача ключевых оборонных и промышленных технологий.

Как говорится в отчете, эффективные и отлаженные цепочки поставок запчастей также будут определять роль и присутствие Южной Кореи на мировом оружейном рынке.

Справка ЦАМТО

Пользуясь ситуацией на рынке в условиях обострения военно-политической обстановки в мире, "нейтральная" Республика Корея в 2021-2022 году получила пакет крупных заказов на поставку разработанных национальными оборонными компаниями систем вооружения.

В двух сегментах обычных вооружений (согласно классификации Регистра ООН) Сеул, по оценке ЦАМТО, уже вышел в мировые лидеры по количественному параметру. Это самоходные артиллерийские установки и реактивные УБС/ легкие штурмовики.

В сегменте поставщиков новых самоходных артиллерийских установок Республика Корея занимает первое место с быстрорастущим пакетом заказов на 155-мм САУ K-9 "Тандер" (638 ед. на сумму 5,904 млрд. долл. в период 2019-2026 гг.). В первый четырехлетний период (2019-2022 гг.) на экспорт было поставлено 202 орудия на сумму 1,351 млрд. долл., на 2023-2026 гг. сформирован ориентировочный портфель заказов на экспорт 436 орудий стоимостью 4,553 млрд. долл.

Для сравнения: второе место с поставками 105-мм САУ SH5 и 155-мм SH15 занимает Китай (317 ед. на сумму 692,0 млн. долл.). В первый четырехлетний период на экспорт было поставлено 135 орудий на сумму 297,2 млн. долл., на 2023-2026 гг. сформирован ориентировочный портфель заказов на экспорт 182 орудий стоимостью 394,9 млрд. долл.

В сегменте поставщиков реактивных УБС/ легких штурмовиков Республика Корея занимает первое место с УБС Т-50 "Голден Игл" в период 2019-2026 гг. по количественному параметру (79 машин на сумму 3,816 млрд. долл.). В 2019-2022 гг. на экспорт было поставлено 14 УБС стоимостью 533,0 млн. долл. В 2023-2026 гг. прогнозируемый объем продаж составляет 65 ед. на сумму около 3,283 млрд. долл.

Для сравнения: второе место по периоду 2019-2026 гг. с самолетом M-346 "Мастер" занимает Италия (63 машины на сумму 2,630 млрд. долл.). В 2019-2022 гг. на экспорт было поставлено 20 самолетов стоимостью 979,7 млн. долл. В 2023-2026 гг. прогнозируемый объем продаж пока составляет 43 новые машины на сумму 1,650 млрд. долл.

Военные расходы Республики Корея

Национальное собрание Республики Корея на пленарном заседании, состоявшемся в канун Нового года, утвердило оборонный бюджет на 2023 ф.г. в сумме 57,0143 трлн. вон (45,83 млрд. долл.), что на 4,4% больше, чем в 2022 ф.г.