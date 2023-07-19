В Британии заявили об изучении российских танков в лаборатории

Начальник штаба обороны Британии заявил об изучении российских танков в лаборатории

Британские специалисты изучают захваченную технику ВС РФ в лабораториях. Об этом 17 июля упомянул начальник штаба обороны королевства адмирал Тони Радакин в беседе c The Telegraph.

По его словам, российские танки и другие боевые машины перегоняют на один из самых засекреченных объектов. Речь идет об исследовательском центре в Портон-Дауне.

«У нас есть ученые, которые скрупулезно разбирают на детали оборудование, которым располагает другая страна. Это помогает нам понять, как работает их вооружение, как вывести его из строя, как усовершенствовать свои средства защиты, как нарушить их коммуникации, как прорваться через их оборону. Вот чем мы занимаемся», — объяснил Радакин.

Он также добавил, что Великобритания входит в «клуб государств», которые обмениваются данными о попадающей в их руки «потенциально опасной» технике из РФ и других стран.

Ранее, 16 июля, президент России Владимир Путин одобрительно высказался о возможности изучать современную западную технику. Вместе с тем он обратил внимание на наличие эффективных орудий у РФ и в качестве примера привел танк Т-90 «Прорыв».

Накануне стало известно, что трофейную технику НАТО, захваченную ВС РФ под Новодонецким, отправили для изучения специалистам российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России. Планируется, что после этого боевые машины займут свое место в музеях и на выставочных площадках страны.

РФ продолжает проведение спецоперации по защите населения Донбасса, о начале которой президент Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.

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