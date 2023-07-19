FT: миллионы электронных писем армии США отправили в Мали из-за опечатки

Миллионы электронных писем армии США по ошибке направляются правительству Мали из-за опечатки в доменном суффиксе. Об этом 17 июля сообщила газета Financial Times со ссылкой на Йоханнеса Зурбиера, нидерландского интернет-предпринимателя, заключившего контракт на управление доменом африканской страны.

Некоторые из этих писем содержали конфиденциальную информацию о служащих, а Соединенные Штаты обеспокоены тесной связью России и Мали, добавили в издании.

По словам Зурбиера, почтовый трафик продолжает направляться в домен .ml, который является идентификатором страны Мали, в результате ошибочного ввода суффикса .mil, которым обозначаются все адреса электронной почты военнослужащих США.

Планировалось, что контроль над доменом .ml перейдет от компании Зурбиера к правительству Мали, а после истечения 10-летнего контракта на управление доменом малийские власти смогут собрать электронные письма, ошибочно направленные им в течение эти лет.

«Риск реален и может быть использован противниками США», — написал он, добавив, что только за прошедшие полгода с января 2023 года по ошибке было передано примерно 117 тыс. сообщений.

Зурбиер уже не в первый раз обращался к официальным американским лицам по поводу проблемы массовых почтовых утечек, в том числе через атташе по вопросам обороны в Мали.

Большая часть электронных писем — спам, где ни одно такое письмо не помечено как секретное, но некоторые сообщения содержат данные об американских военнослужащих, подрядчиках и членах их семей, отмечает издание.

«Одно дело, когда вы сталкиваетесь с владельцем домена, который пытается, хоть и безуспешно, обозначить проблему. Совершенно другое — с иностранным правительством, которое может расценить ее как преимущество, которым можно воспользоваться», — заявил газете бывший руководитель агентства национальной безопасности США Майкл Роджерс. По его словам, случаи отправки сообщений по ошибке на неверный адрес из-за опечатки — не редкость.

Представитель Пентагона подполковник Тим Горман заявил, что ведомство осведомлено о возникшей проблеме. По его словам, электронные письма, отправленные с домена .mil на малийские адреса, «блокируются еще до того, как они покидают домен .mil».

Об утечке сразу двух крупных партий секретных документов Пентагона газета The New York Times сообщила 7 апреля. Речь идет о приблизительно 100 документах, которые касаются боевых возможностей Киева, поддержки НАТО и уязвимости украинской армии. Из слитых в Сеть документов также следует, что США прослушивают Южную Корею, Израиль, Украину.

13 апреля военнослужащий ВВС Национальной гвардии США Джек Тейшейра был арестован. На следующий день ему предъявили обвинения по двум пунктам: в несанкционированном изъятии засекреченных документов и передаче информации о национальной обороне.

Тогда же газета The New York Times сообщила, что Тейшейра является лидером онлайн-группы Thug Shaker Central, в которой выкладывались секретные военные документы. Всего в ней состоит от 20 до 30 человек, в основном подростки, которые увлекаются оружием и видеоиграми.

Позднее, 15 июня, министерство юстиции США сообщало, что жюри присяжных выдвинуло обвинения подозреваемому в утечке секретных документов Пентагона Джеку Тейшейре.

21 июня обвиняемый в утечке секретных документов Пентагона военнослужащий ВВС Национальной гвардии США Джек Даглас Тейшейра отказался признать себя виновным в бостонском суде.