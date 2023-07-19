Вступление Украины в ЕС обернется кошмаром для стран Восточной Европы

ЕС не готов к принятию Украины, пишет FP. Несмотря на заявления европейских лидеров, вступление в Евросоюз большой страны с низким уровнем дохода, разрушенной в ходе военных действий, приведет к катастрофическим последствиям. Особенно пострадают страны Восточной Европы.

Если вы думаете, что путь Киева в НАТО труден, подождите, Украине еще придется побороться за вступление в ЕС.

Ильке Тойгюр (Ilke Toygür), старший научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований

Макс Бергманн (Max Bergmann), директор Центра евроатлантических и североевропейских исследований при Центре стратегических и международных исследований.

Украина находится в зале ожиданий для вступления как в НАТО, так и в Европейский союз. Лидеры НАТО, собравшиеся в Вильнюсе, разочаровали Киев на прошлой неделе туманным заявлением о будущем приглашении вступить в альянс, когда "будут выполнены условия".

Но, по крайней мере, НАТО честно заявляет о том, что предстоит преодолеть препятствия чтобы присоединиться к союзникам. Это резко контрастирует с позицией ЕС и его заявлениями по поводу членства Украины. Если вы думаете, что путь Украины в НАТО труден, то подождите, то ли еще будет, когда Украина серьезно займется вступлением в ЕС.

Брюссель со своей грандиозной риторикой о будущем Украины в ЕС рассуждает так, как будто вступление Киева в блок — дело решенное. Когда президент Украины Владимир Зеленский в феврале посетил Брюссель, лидеры стран ЕС расталкивали друг друга локтями, чтобы сфотографироваться с лидером военного времени. Председатель Европейского совета Шарль Мишель (Charles Michel) приветствовал Зеленского твитом: "Добро пожаловать домой, добро пожаловать в ЕС".

Когда с Украиной подробно обсуждают вопрос о членстве в ЕС, основное внимание уделяется тому, что ей необходимо сделать для вступления. Глубоко сплоченные конфликтом украинцы делают все возможное, чтобы выполнить свою часть договоренностей, принимая новые законы и внедряя правила, необходимые для вступления в ЕС. Они ставят все новые галочки в длинном списке дел, необходимых для вступления в ЕС: от реформирования судебной системы до разработки нового закона о СМИ и борьбы с коррупцией.

Украина вместе с Молдавией получила статус кандидата в члены ЕС в июне 2022 году, что значительно сократило сложный и запутанный процесс, занявший годы у других стран, находящихся в списке ожидания. В октябре Киев получит от Европейской комиссии первую письменную оценку результатов своих усилий. Чтобы не терять темпа, украинские чиновники настаивают на официальном начале переговоров о вступлении в ЕС к концу этого года, возможно, на заседании Европейского совета, запланированном на декабрь.

Но в то время как Украина в ускоренном темпе работает над вступлением в ЕС, Брюссель и страны — члены блока делают недостаточно для того, чтобы подготовиться к принятию Украины.Поэтому громкие заявления лидеров ЕС о членстве Украины не соответствуют их действиям. Чтобы принять страну такого размера, с таким количеством населения, низким уровнем дохода, необходимостью финансирования и восстановления после военных действий, необходимо провести серьезную реформу государственных институтов, политики и бюджетных процессов ЕС. Как минимум, это приведет к ожесточенным спорам между нынешними членами ЕС по поводу распределения средств.

Поэтому, если бы лидеры ЕС действительно серьезно относились к вопросу о вступлении Украины в ЕС, усилия по реформированию блока должны были бы уже начаться. Суть проблемы заключается в бюджете ЕС, в котором доминируют два основных элемента: сельскохозяйственные субсидии и проекты развития бедных регионов, на которые в совокупности приходится около 65% долгосрочного бюджета ЕС. По обеим этим направлениям будущее членство Украины способно вызвать бурные дискуссии. Украина — одна из беднейших стран Европы, ее доход на душу населения составляет лишь десятую часть среднего показателя по ЕС и менее половины от показателей самого бедного члена ЕС — Болгарии. Кроме того, в настоящее время Украина испытывает огромные проблемы в инфраструктуре и нуждается в восстановлении. Ко всему этому следует добавить, что сельскохозяйственный сектор Украины — один из крупнейших на континенте, и он внезапно получит право на субсидии ЕС.

Если бы бюджет и процесс перераспределения средств в ЕС остались неизменными, то Киев сразу перетянул бы на себя значительную часть бюджета ЕС, в том числе средства, которые сегодня направляются менее обеспеченным членам блока в Восточной Европе и других регионах. Многие страны, получающие в настоящее время средства от ЕС, в одночасье превратятся исключительно в доноров. Если вы думаете, что все это будет происходить гладко, то вы плохо разбираетесь в европейской политике.

Учитывая нынешнее перераспределение средств внутри ЕС, неудивительно, что наибольшие разногласия в поддержке членства Украины произошли в Восточной Европе, где сосредоточены получатели средств ЕС. Фактически, борьба за предоставление Украине доступа на европейские сельскохозяйственные рынки уже началась, причем задолго до того, как началось перераспределение сельскохозяйственных субсидий ЕС. После начала конфликта Брюссель поддержал Украину, позволив ей поставлять зерно и другую сельскохозяйственную продукцию на единый рынок ЕС. Более дешевые украинские товары сбивают цены на фермерскую продукцию в Польше, Венгрии и Словакии. Несмотря на то что Украина отчаянно нуждалась в доходах, Польша нарушила правила ЕС и в одностороннем порядке запретила ввоз украинского зерна на свою территорию. Евросоюз пошел на компромисс, разрешив ввоз украинской продукции в ЕС, но обязав ее обходить стороной пять восточноевропейских стран, наиболее пострадавших от нежелательной конкуренции.

Неудивительно, что некоторые из этих восточноевропейских стран, входящих в число крупнейших военных и дипломатических сторонников Украины, также выступают против любых серьезных усилий по проведению реформ, которые являются обязательным условием для вступления Украины в ЕС. Эти страны могут потерять значительную часть финансирования. Кроме того, реформы ЕС, призванные подготовить почву для вступления Украины, также, вероятно, будут включать в себя упрощение правил принятия решений, что может уменьшить влияние отдельных членов, особенно таких стран, как Венгрия и Польша, которые активно используют свое право вето для влияния на решения ЕС.