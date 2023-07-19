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ТАСС

СМИ: правительство Южной Кореи должно прислушаться к предостережению РФ по Украине

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Флаг Южной Кореи
Флаг Южной Кореи.
Источник изображения: pm1.narvii.com

Как сообщает газета China Daily, военная помощь Украине будет означать для Сеула вовлечение в конфликт

ПЕКИН, 18 июля. /ТАСС/. Власти Республики Корея ради сохранения нормальных отношений с Россией должны помнить о позиции Москвы, которая предостерегла мировое сообщество от поставок вооружений на Украину. Об этом пишет во вторник газета China Daily.

"Во время своего недавнего визита на Украину [южнокорейский президент] Юн [Сок Ёль] сказал, что Республика Корея предоставит Украине более значительную военную поддержку. Это означает, что, следуя примеру Вашингтона, южнокорейская сторона заходит дальше, чем Япония, - говорится в статье издания. - Однако Республика Корея не должна забывать предупреждение России о том, что военная помощь Украине будет означать для Сеула так называемое вовлечение в конфликт".

China Daily напоминает о заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, которая подчеркнула, что Москва рассматривает любые поставки вооружений на Украину как откровенно враждебный антироссийский акт. Если Республика Корея все же пойдет на такой шаг, то это навредит российско-южнокорейским отношениям, пишут авторы статьи.

Они отмечают, что Юн Сок Ёль, в отличие от предыдущих южнокорейских лидеров, "пододвигается ближе к Западу" и даже "стремится к унизительному примирению с Японией". Издание также напоминает, что Республика Корея занимает восьмое место в мире по объему экспорта оружия, а "быстро истощающиеся запасы вооружений стран НАТО принуждают Украину полагаться на южнокорейскую сторону".

"Сеул должен серьезно принять во внимание заявления Москвы", - подчеркивают авторы.

В апреле Захарова отреагировала на высказывание Юн Сок Ёля по вопросу о возможном предоставлении южнокорейских вооружений Киеву. В интервью агентству Reuters он заявил, что Республика Корея может начать поставки, если возникнет серьезная угроза мирному населению Украины. Как подчеркнула российский дипломат, подобные шаги "крайне негативно скажутся на двусторонних отношениях".

15 июля Юн Сок Ёль посетил с необъявленным визитом Украину после поездки в Польшу. На пресс-конференции по итогам саммита в Киеве он заявил, что увеличит военную помощь украинской стороне, но ничего не сказал о поставках вооружений.

Прежде Республика Корея оказывала Украине гуманитарную и финансовую поддержку, поставляя миноискатели, бронежилеты и другое военное снаряжение, однако не снабжала Киев оружием. В апреле Юн Сок Ёль заявил, что Сеул может пойти на поставку вооружений в случае "грубого нарушения законов войны". 

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Страны
Китай
Польша
Россия
США
Украина
Южная Корея
Япония
Проекты
NATO
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